تعليم قنا يحصد المركزين الرابع والخامس على مستوى الجمهورية بمسابقة مدارس بلا تدخين

أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة مسابقة (مدارس بلا تدخين) التي نظمتها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وحققت فيها مدرسة الشيخ حسن الثانوية المشتركة التابعة لإدارة قنا التعليمية المركز الرابع بتصفيات المرحلة الثانوية، ومدرسة الشهيد فؤاد الإبتدائية التابعة لإدارة قفط التعليمية المركز الخامس.

وذلك في إطار تفعيل توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بحظر التدخين داخل المؤسسات التعليمية، وتنفيذ حملات توعية بمخاطر التدخين وآثاره السلبية على المجتمع.

دور القيادات التعليمية بالإدارات والمدارس بقنا



أشاد هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بالمراكز المتقدمة التي حققتها المديرية في المسابقة التي أقيمت تصفياتها الأولى تحت إشراف سومية عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية وأعدها الدكتور سيد مرزوق الموجه العام للتربية الإجتماعية، كما أثنى على دور القيادات التعليمية بالإدارات والمدارس والتوجيه الفني الداعم للأنشطة والموجه للطلاب وتشكيل الوعي لمجابهة تلك العادات الضارة بشكل فردي ومجتمعي.

الجدير بالذكر أن إنجازات التربية الاجتماعية بقنا على مستوى الجمهورية تتوالى حيث حصلت أول أمس مدرسة محمود بكري الإعدادية التابعة لإدارة قنا التعليمية على المركز الخامس جمهوري في مسابقة مناهضة التدخين والمخدرات .

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