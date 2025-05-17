حريق يلتهم توك توك بقرية العوامية بساقلتة بسوهاج (صور)

شب حريق هائل فى توكتوك على الطريق السريع بقرية العوامية بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، نتيجة ماس كهربائى فى بطارية توك توك وتسبب فى اشتعال النيران فى التوك توك دون خسائر فى الأرواح.

حريق يلتهم توك توك بقرية العوامية بساقلتة بسوهاج

اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من إدارة الحماية المدنية بسوهاج تفيد بنشوب حريق فى توك توك ملك البدري سالم مصطفى 32 عاما سائق على الطريق السريع بقرية العواوميه مركز ساقلته نتيجة ماس كهربائى فى البطارية.

وتم السيطرة على الحريق بواسطة مطافي ساقلتة، ولا توجد خسائر بالأرواح أو إصابات، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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