السبت 17 مايو 2025
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محافظات

ضعف المياه فى 10 قرى بجرجا في سوهاج لمدة 20 ساعة لهذا السبب

ضعف المياه
ضعف المياه

 أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن ضعف المياه بالأدوار العليا بمدينة جرجا، وقرى كوم الصعايدة والقرعان والخلافية والعوامر قبلى وبحرى ونجع الغباشى والبربا وبندار الرملية ونجع رشوان بالحميدى يوم الأحد الموافق 18 مايو 2025 فى تمام الساعة الواحدة فجرًا وحتى التاسعة مساءً من نفس اليوم ولمدة 20 ساعة.

 

ضعف المياه بالأدوار العليا فى 10 قرى للقيام بأعمال الغسيل بمحطة مياه جرجا بسوهاج 

 صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف والصحى بسوهاج، أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الغسيل لمروق رقم 1 بمحطة مياه جرجا المرشحة الجديدة.

 

 وأوضح أسامة العارف مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول  (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكترونى www.scww.com.eg، وأنه يتم تشغيل جميع المحطات الارتوازية بكامل طاقتها خلال تلك الفترة، وكذلك تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.


وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

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