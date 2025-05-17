السبت 17 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد عودة مديرا فنيا لغزل المحلة خلفا لـ بابا فاسيليو

محمد عواد،فيتو
محمد عواد،فيتو

الدوري المصري، نجح مسئولو نادى غزل المحلة في التعاقد مع محمد عودة لتولي قيادة الفريق خلفا للمدرب القبرصي بابا فاسيليو، الذي تم توجيه الشكر له عقب الخسارة من الجونة بأربع أهداف في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن يقود محمد عودة مران الفريق غدا الأحد، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

وقرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل، توجيه الشكر للمدير الفني بابا فاسيليو وجهازه الفني المعاون على ما قدموه خلال الفترة التي قضوها داخل النادي، متمنين لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة.

 

واكتسح فريق الجونة نظيره غزل المحلة برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء أمس ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لمجموعة الهبوط ببطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد المحلة.

 

وتقدم مروان محسن لصالح فريق الجونة في الدقيقة 9 من ركلة جزاء، وجاء هدف الجونة الثاني عن طريق محمد عماد في الدقيقة 45+10.

 

وتلقى موري توريه لاعب المحلة بطاقة حمراء في الدقيقة 41 بعد الحصول على بطاقتي صفراتين. 

 

وفي الشوط الثاني أضاف علي الزهدي الهدف الثالث في الدقيقة 58، وجاء الهدف الرابع عن طريق أوجو صامويل في الدقيقة 72. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري المصري الممتاز بابافاسيليو بابا فاسيليو بطولة الدوري المصري الممتاز شركة غزل المحلة لكرة القدم شركة غزل المحلة محمد عودة

مواد متعلقة

ظهور مميز للاعب الفراعنة، أبرز الأرقام في ربع ونصف نهائي أمم إفريقيا للشباب

أسامة نبيه قبل مواجهة نيجيريا: نتطلع لبرونزية أفريقيا للشباب، ولاعب الفراعنة: نعتذر للشعب المصري

موعد مباراة باير ليفركوزن وماينز في الدوري الألماني

التشكيل المتوقع وموعد مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم بالدوري الألماني

محرز وديانج وجها لوجه، التشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة والخلود بالدوري السعودي

موعد مباراة أهلي جدة والخلود في الدوري السعودي

أرقام صادمة لجوزيه جوميز أمام الهلال بالدوري السعودي

مواعيد مباريات اليوم السبت 17 مايو 2025 والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات مايو 2025 وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

بالأسماء، غياب 14 رئيسًا وملكًا عن القمة العربية الـ 34 في بغداد

بعد عودته إلى مخطط تهجير الفلسطينيين، توفيق عكاشة يكشف تهديدات مجلس إدارة العالم لترامب

بشرى للموظفين، النواب يبدأ مناقشة قانون العلاوة والمنحة

تجديد حبس المتهمين بانتحال صفة رمضان صبحي لأداء الامتحان بدلا منه

هل تعيد الحكومة النظر في تعديل قانون الإيجار القديم؟

رسميا، ريال مدريد يعلن ضم هويسن مقابل 50 مليون جنيه إسترليني

زغلول صيام يكتب: سيراميكا بيعلن عن بلاط.. وفاركو بيروج لفيتامينات.. والبنك عامل شهادات.. نفسي حد يقولي بيراميدز بيتاجر في إيه؟!

خدمات

المزيد

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات كوبرا خلال شهر مايو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم لبس المحرم الكمامة الطبية

المجددون، علي مبارك ابن الدقهلية الذي قاد ثورة التعليم في مصر

شروط الحج وأركانه وأدلته من الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية