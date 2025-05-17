السبت 17 مايو 2025
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حملات مكبرة لإزالة العقارات الآيلة للسقوط بأحياء الإسكندرية

حملات مكبرة لإزالة
حملات مكبرة لإزالة العقارات الآيلة للسقوط

 شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية اليوم، حملات مكبرة بتنفيذ قرارات إزالة العقارات الآيلة للسقوط.

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في إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين.

قامت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك بتنفيذ قرار الهدم الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للعقار الكائن ٥٦ ش العناني ناصية عثمان باشا والمكون من أرضي وثلاثة أدوار علوية وجزء بالدور الرابع تم ازالته بالكامل لما يمثل من خطورة داهمة تهدد أرواح وحياة المواطنين.

 

 وواصل حي العجمي حملات إزالة الخطورة الداهمة للعقارات الآيلة للسقوط وتمثل خطورة على المواطنين، حيث تم إزالة أجزاء بالعقار الكائن نهاية ش محمد سالم بمنطقة وادي القمر وكذا إزالة ٤ بلكونات بعقار خالي من السكان والكائن ش محمد سالم بجوار ملعب وادي القمر فضلا عن إزالة أجزاء بواجهة العقار الكائن شارع السد العالى بوادى القمر، بالإضافة إلى إزالة بلكونة بعقار خالى من السكان الكائن شارع متفرع من شارع السد العالي أمام مدرسة وادى القمر.

وتواصل محافظة الإسكندرية مجهودات إزالة العقارات الآيلة للسقوط استجابة لشكاوى المواطنين فى ذلك الشأن، وذلك فور قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات اللازمة لتلك المنشآت وتحديد الموقف الفنى الملائم للعقار بما يضمن تحقيق عوامل الأمان حرصا على سلامة المارة وعلى السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.

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الاسكندرية الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية حي العجمي

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