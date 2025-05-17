السبت 17 مايو 2025
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حوادث

غدا، النيابة الإدارية تستعرض جهود الدولة في تمكين ذوي الإعاقة

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

 تعقد وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية ندوة  حول "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك بحضور نخبة من قيادات أجهزة الدولة والمجالس القومية والمنظمات المحلية والدولية ذات الصلة.

 

جهود الدولة في تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة 

وأعلن المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير،  مدير مركز الإعلام والرصد، أن الندوة تعقد غدا  الأحد في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

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