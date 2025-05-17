السيسي: آلة الحرب الإسرائيلية لم تترك حجرا على حجر ولم تترك طفلا ولا شيخا إلا واستهدفته

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن آلة الحرب الإسرائيلية لم تترك حجرا على حجر ولم تترك طفلا ولا شيخا وإلا استهدفته



واستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية مصر بشأن التحديات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة الرابعة والثلاثين بالعراق.

وانطلقت في العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت أعمال القمة العربية العادية الرابعة والثلاثين بحضور الرئيس السيسي والقادة والزعماء العرب والأمناء العامين لمنظمة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي إلى جانب عشرات الضيوف من الدول العربية والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.

وألقي الرئيس السيسي اليوم كلمة مصر خلال القمة الرابعة والثلاثين حيث استعرض الرئيس رؤية مصر بشأن التحديات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي.



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