السبت 17 مايو 2025
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السجن 3 سنوات لعاملين في نجع حمادي بتهمة الاتجار في الحشيش وحيازة سلاح

السجن 3 سنوات لعاملين
السجن 3 سنوات لعاملين في نجع حمادي بتهمة الاتجار في الحشيش

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحيى، وأمانة سر كل من أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي، بالسجن 3 سنوات لمتهمين اثنين بعد إدانتهم بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وحيازة سلاح ناري وطلقات دون ترخيص.

تفاصيل البلاغ في قنا

تعود تفاصيل القضية إلى 12 مارس 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين "يونس. ج. ع"، 27 عامًا، و"شريفة. م. ح"، 23 عامًا، تهم حيازة جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بالإضافة إلى حيازة سلاح ناري وطلقات بدون ترخيص، وذلك بدائرة مركز نجع حمادي بمحافظة قنا.

وجاء قرار الإحالة بعد استيفاء التحقيقات في القضية التي حملت رقم 17151 لسنة 2024 جنح مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 1244 لسنة 2024 كلي قنا، حيث أُحيل المتهمان إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم بعد ثبوت الاتهامات المنسوبة إليهما.

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