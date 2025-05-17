خبير بالسياسة الدولية: قمة بغداد محطة مفصلية لمواجهة التحديات الإقليمية

قال الدكتور أبو بكر الدسوقي، مستشار مجلة "السياسة الدولية" وخبير العلاقات الدولية، إن قمة بغداد التي تنعقد اليوم، تأتي في توقيت بالغ الحساسية في ظل تصاعد وتيرة الأحداث في المنطقة، وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والانتهاكات المتكررة للأراضي السورية واليمنية، ما يجعل من هذه القمة نقطة فاصلة في مسار العمل العربي المشترك.

القضية الفلسطينية في صدارة أولويات القمة

وأكد الدسوقي لـ فيتو أن القضية الفلسطينية، وقضية الصراع العربي الإسرائيلي، تتصدران جدول أعمال القمة العربية، في ظل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة، والحاجة الملحة إلى تسليط الضوء على هذه الجرائم وتوحيد الموقف العربي لدعم صمود الشعب الفلسطيني.

دعوة لاتخاذ قرارات عاجلة لمواجهة العدوان

وشدد الدسوقي على أن الأمة العربية مطالبة اليوم باتخاذ قرارات عاجلة وحاسمة لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يعاني من أوضاع إنسانية كارثية نتيجة الحصار ونقص الإمدادات كما دعا القمة إلى تأكيد الدعم العربي لمبادرة مصر لإعادة إعمار غزة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، والحفاظ على استقرار المنطقة.

وأشار المستشار السياسي إلى أن قمة بغداد تمثل فرصة لإثبات تعافي الأمة العربية واستعادة دورها الإقليمي والدولي، حيث تتناول أيضًا ملفات محورية أخرى كالأزمة اللبنانية، والوضع في اليمن وليبيا، وقضية سد النهضة، والتدخلات التركية والإيرانية في المنطقة، إضافة إلى ضرورة اتخاذ موقف موحد لدعم استقرار سوريا ورفع العقوبات عنها، والتضامن مع السودان والصومال.

ويُنتظر أن يتبنى القادة العرب في ختام القمة "إعلان بغداد"، والذي يشدد على دعم ليبيا وحل أزمتها عبر الحوار الوطني، ورفض التدخلات الخارجية، والدعوة إلى خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة وفق جدول زمني محدد كما يؤكد الإعلان على دعم وحدة الأراضي الصومالية، وسيادة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة، ودعوة إيران للتجاوب مع المبادرة الإماراتية لحل النزاع عبر المفاوضات أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية.

واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أهمية أن تخرج قمة بغداد بقرارات واضحة وقوية تعكس وحدة الموقف العربي، وتعزز الاستقرار والسيادة في الدول العربية، وتقدم رسالة للعالم بأن الأمة العربية قادرة على التكاتف وتجاوز التحديات الراهنة.

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