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الراتب 21 ألف جنيه، توفير فرص عمل بمزرعة مواشي في الأردن

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

 أعلنت وزارة العمل، اليوم السبت عن توفير 5 فرص للعمل في مهنة "عامل تربية مواشي"، بشركة زراعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، براتب 300 دينار أردني (21 ألف جنيه مصري تقريبا) كل شهر. 

 

شروط التقديم للوظائف 

 وأضافت الوزارة أن الشروط تشمل وجود خبرة عام على الأقل في تربية الأبقار الحلوب، وأن يكون خاليا من فيرس c، وألا يكون المتقدم سبق تسفيره من الأردن، ولم يمض على التسفير 5 سنوات، وألا يكون غادر" المملكة" خلال الفترة من 31-5-2020،حتى 31-5-2021.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن هذه الفرص تأتي في إطار " الربط الإلكتروني" الذي جرى تفعيله باتفاق بين وزير العمل محمد جبران، ونظيره الأردني د. خالد البكار.

 

رابط التقديم 

 وأوضحت أن التقديم على الرابط التالي، والضغط على بند مهنة "عامل تربية مواشي"، وذلك من اليوم السبت الموافق 17-5-2025، ولمدة 5 أيام والتقديم من هنا  

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