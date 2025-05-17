رئيس الوزراء يقطع خط سير الجولة لتفقد موقف السلام النموذجي الجديد

قطع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خط سير الجولة للتوجه إلى موقف السلام النموذجي الجديد؛ لتفقده ومتابعة حركته ميدانيا، وذلك خلال تفقده المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي لـ الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري.

جولة رئيس الوزراء بمحطات الاتوبيس الترددي

واستمع مدبولي لشرح من الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حول بدء تشغيل الموقف، والذي أشار إلى أن موقف السلام بدأ استقبال المواطنين مؤخرا، بعد تشغيله بشكل تدريجي، مؤكدا أنه يعد من أكبر مواقف القاهرة بعد تطويره وإنشائه بنظام متعدد الطوابق، ويقع بمدخل مدينة السلام بجوار الطريق الدائري.

وأوضح المحافظ للدكتور مصطفى مدبولي أن موقف السلام الجديد قامت بإنشائه الشركة الوطنية للطرق، ويتمثل في ٣ طوابق، ويسع 2500 سيارة، وعدد خطوط نقل سرفيس داخلي ومحافظات حوالي 39 خط أقاليم بين المحافظات، و18 خطا داخل المحافظة، و٢٥٤ محلا تجاريا، لافتا إلى أنه تم إخلاء ميدان السادات بالكامل من الباعة الجائلين عن طريق محافظة القاهرة، حيث تم رفع كفاءة الميدان بالدهانات والإنارة، وأعمال الرصف، عن طريق عمل مشاتل وزراعات لإعادة الوجه الحضاري لحي السلام أول، كما تم تسكين جميع البائعين بالموقف بالتنسيق مع الشركة الوطنية؛ للحفاظ على مصدر رزق دائم وقانوني لجميع هؤلاء الباعة.

موقف السلام النموذجي الجديد

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الحفاظ على هذا الموقف وصيانته باستمرار، وذلك من خلال المتابعة المستمرة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة؛ لاستدامة تشغيله بصورته الحضارية المميزة، ولضمان عدم عودة المظاهر العشوائية إليه مرة أخرى.

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