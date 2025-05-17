وكيل التموين بالدقهلية يقود حملة رقابية على المخابز (صور)

قاد علي حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، حملة رقابية مفاجئة على عدد من المخابز البلدية، وذلك في إطار جهود المديرية المستمرة لضمان إنتاج خبز جيد مطابق للمواصفات والحفاظ على حقوق المواطنين.

وكيل تموين الدقهلية يقود حملة

وأسفرت الحملة، عن تحرير عدد من المخالفات في المخابز، تنوعت بين نقص وزن 21 جراما و9 جرامات، وضبط 6 شكائر دقيق بلدي مدعم.

التزام جميع أصحاب المخابز بالتعليمات والقوانين المنظمة للعمل

وخلال الحملة، أكد المحاسب علي حسن وكيل الوزارة عدم التهاون مع أي مخالفات تمس جودة الخبز المدعم وحقوق المواطنين. وشدد على ضرورة التزام جميع أصحاب المخابز بالتعليمات والقوانين المنظمة للعمل، مؤكدًا على أن المديرية تواصل حملاتها الرقابية بشكل دوري ومفاجئ على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك لضمان وصول الخبز المدعم للمواطنين بالمواصفات والجودة المطلوبة.

كما استمع وكيل الوزارة إلى شكاوى عدد من المواطنين المتواجدين أثناء الحملة، ووجه بسرعة فحصها والعمل على حلها في إطار القانون فورا.

تحقيق الانضباط في الأسواق

وأشار إلى أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل بالمديرية، وأن الهدف من الحملات الرقابية هو تحقيق الانضباط في الأسواق وضمان حصول المستهلك على السلع والخدمات بجودة عالية وأسعار مناسبة.

التزام جميع المخابز وتقديم خبز جيد وبأوزان صحيحة

من جانبهم، أعرب عدد من المواطنين عن ارتياحهم لهذه الحملات المفاجئة، مطالبين بتكثيفها لضمان التزام جميع المخابز وتقديم خبز جيد وبأوزان صحيحة.

وتحاول مديرية التموين من خلال هذه الحملات الرقابية تحقيق عدد من الأهداف كالتالي:

- تكثيف الحملات الرقابية على المخابز في مختلف الأوقات لمتابعة انتاج خبز جيد مطابق للمواصفات.

- توقيع الجزاءات الرادعة على المخالفين لضمان عدم تكرار المخالفات.

- توعية المواطنين بحقوقهم وكيفية الإبلاغ عن المخالفات.

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