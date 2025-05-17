السيسي من بغداد: ندعم كافة جهود تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية

ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود العراق في استضافة القمتين العربية والتنموية معتبرا ذلك خطوة تعكس عودة العراق القوية إلى محيطه العربي.

وأكد الرئيس السيسي دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، مشيرا إلى الأهمية البالغة التي تكتسبها القمة التنموية في هذا السياق.

ويلقي الرئيس السيسي اليوم كلمة مصر خلال القمة الرابعة والثلاثين، حيث يستعرض الرئيس رؤية مصر بشأن التحديات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي.

وتتصدر القضية الفلسطينية أعمال القمة العربية، حيث تتناول ملفات مهمة في مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، كذلك ملفات ليبيا والسودان وسوريا واليمن ولبنان.

كما من المقرر أن تبحث القمة التحديات التي تواجهها المنطقة في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية وحرب الإبادة التي تقودها منذ السابع من أكتوبر في غزة.

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