السبت 17 مايو 2025
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خارج الحدود

مصر تصدر بيانا جديدا بشأن التطورات في ليبيا

وزير الخارجية، فيتو
وزير الخارجية، فيتو

قالت وزارة الخارجية إن جمهورية مصر العربية تتابع باهتمام شديد وقلق بالغ التطورات الجارية في ليبيا، وتدعو جميع الأطراف إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس، وإعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته.

وعاودت مصر التأكيد على أهمية قيام المواطنين المصريين المتواجدين في ليبيا بتوخي أقصى درجات الحذر والتزام منازلهم لحين استجلاء الأوضاع، واستمرار التواصل مع السفارة المصرية في طرابلس وغرفة العمليات التي شكلتها وزارة الخارجية والمصريين في الخارج لتلقي أي استفسارات أو طلبات.

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