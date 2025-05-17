السبت 17 مايو 2025
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أخبار مصر

السيسي يصل بغداد للمشاركة في القمة العربية الـ34

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد، وذلك للمشاركة في الدورة العادية الرابعة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

ويلقي الرئيس السيسي كلمة مصر خلال القمة، ويستعرض  رؤية مصر بشأن التحديات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد استعدادات مكثفة لاستضافة أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين المقرر أن تنعقد اليوم السبت.

وتتصدر القضية الفلسطينية أعمال القمة العربية، حيث تتناول ملفات مهمة في مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، كذلك ملفات ليبيا والسودان وسوريا واليمن ولبنان.

كما من المقرر أن تبحث القمة التحديات التي تواجهها المنطقة في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية وحرب الإبادة التي تقودها منذ السابع من أكتوبر في غزة.

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