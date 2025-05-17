السبت 17 مايو 2025
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حوادث

ماس كهربائي ومواد تساعد على الاشتعال وراء حريق مخزن في عين شمس

حريق، فيتو
حريق، فيتو

كشفت تحقيقات  نيابة عين شمس حول حريق نشب داخل مخزن فايبر وأخشاب بشارع سليم الأول في منطقة عين شمس أن ماسا كهربائيا السبب فضلا عن وجود مواد تساعد على الاشتعال وغيرة ومواد طلاء كلها أدت الي زيادة اشتعال النيران. 

وقام رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.


حريق مخزن فايبر وأخشاب بعين شمس

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن وفايبر وأخشاب بشارع سليم الأول بدائرة قسم شرطة عين شمس وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة  بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة عين شمس منطقة عين شمس غرفة عمليات شرطة النجدة الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة

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