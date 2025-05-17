بمشاركة السيسي، تعرف على جدول أعمال القمة العربية الـ34 بالعراق (صور)

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الدورة العادية الرابعة والثلاثين، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالعاصمة العراقية.

ويلقي الرئيس السيسي كلمة مصر خلال القمة، ويستعرض رؤية مصر بشأن التحديات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي.

وتنطلق صباح اليوم السبت في بغداد أعمال وجلسات القمتين العربية العادية الرابعة والثلاثين والتنموية الخامسة بحضور القادة والزعماء العرب والأمناء العامين لمنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي إلى جانب عشرات الضيوف من الدول العربية والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.

في الجلسة الأولى من القمة بمقر القصر الحكومي في بغداد يلقي وفد مملكة البحرين رئيس القمة الماضية كلمة يسلّم بعدها الكلمة والرئاسة إلى العراق رئيس الدورة الحالية الرابعة والثلاثين.

ويلي ذلك كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ثم كلمات كبار الضيوف تليها كلمات الرؤساء والملوك والأمراء قادة الدول العربية المشاركين في القمة.

كما ستعقد جلسة رئيسية ثانية للقمة العربية التنموية الخامسة تبدأ بكلمة لبنان رئيس القمة التنموية السابقة ثم تسلم الرئاسة والكلمة إلى العراق رئيس الدورة الحالية تليها كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية ثم كلمات الوفود العربية.

وتختتم أعمال القمة العربية عصرا بجلسة ثالثة علنية يصدر فيها إعلان بغداد "الخاص بالقمتين العادية والتنموية"، ثم تلقى الكلمة الختامية لرئاسة المؤتمر تليها كلمة رئاسة القمة المقبلة الخامسة والثلاثين ويختتم الحدث بمؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية فؤاد حسين والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتتصدر القضية الفلسطينية أعمال القمة العربية، حيث تتناول ملفات مهمة في مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، كذلك ملفات ليبيا والسودان وسوريا واليمن ولبنان.

كما من المقرر أن تبحث القمة التحديات التي تواجهها المنطقة في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية وحرب الإبادة التي تقودها منذ السابع من أكتوبر في غزة.

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