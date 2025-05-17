فعاليات المجلس الأعلى للثقافة الأسبوع المقبل

دشن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي سلسلة من الفعاليات الثقافية على مدار الأسبوع المقبل.

نستعرض الخريطة الكاملة للفعاليات على النحو التالي:

الإثنين 19 مايو 2025 الساعة 12:00 ظهرًا (أونلاين) ندوة "حوار ثقافي" بمشاركة الكاتب اليمني الكبير محمد الغربي عمران، الناقد د. إبراهيم أبو طالب (دكتوراه في الأدب)، بإدارة الروائية هالة البدري.

ويوم الإثنين الساعة 5:00 مساءً (قاعة الفنون) ندوة "الشخصية المصرية ومقوماتها في القرن التاسع عشر" د. زكريا الرفاعي (جامعة المنصورة)، د. محمد صبري الدالي(جامعة حلوان)، ود. أحمد الشربيني (جامعة القاهرة).

ثم في الساعة 6:00 مساءً (القاعة الرئيسية) أمسية شعرية "محمد إبراهيم أبو سنة... قصائد لا تموت"، ويشارك فيها:أحمد عنتر مصطفى، د. عادل ضرغام، وعماد غزالي (قراءات شعرية).

ويطلق الأعلى للثقافة يوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في تمام الساعة 6:00 مساءً من داخل (القاعة الرئيسية) حلقة نقاشية "المشاركة الانتخابية... حق وواجب".. ويشارك بها كل من، المستشار أحمد بنداري، د. جابر جاد نصار (رئيس جامعة القاهرة الأسبق)، اللواء رفعت قمصان (مساعد وزير الداخلية الأسبق)، وبمشاركة المستشار خالد القاضي.

ثم في الساعة 7:00 مساءً (قاعة المؤتمرات) ندوة "لقاء المئوية" (بمناسبة مرور 100 عام على مولد الفنانين حامد ندا وعبد الهادي الجزار) بمشاركة د. رضا عبد السلام وبإدارة الناقدة الفنية سوزان شكري.

ثم يقام في الأربعاء 21 مايو 2025

5:00 مساءً (قاعة المؤتمرات) أمسية "تواصل" (أدب وفن).. ويشارك فيها:أحمد داود وحسين بكري (قراءات قصصية)، محمد فوزي حسن(أغاني ومواويل).

-ثم ندوة "فن السرد والدراما" مع د. شريف صالح والكاتب عبد الرحيم كمال.



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