السبت 17 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير إدارة المستشفيات يشارك في إنقاذ مريضة خلال جولة ليلية بمستشفى قويسنا بالمنوفية

إنقاذ مريضة خلال
إنقاذ مريضة خلال جولة ليلية بمستشفى قويسنا، فيتو

شارك الدكتور مصطفى النعماني، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، طاقم العمل بمستشفى قويسنا المركزي في إنقاذ حياة مريضة، وذلك أثناء جولة تفقدية مفاجئة أجراها أمس الجمعة.

 

الانضمام لطاقم الجراحة

وأثناء مروره بالمستشفى في تمام الساعة الواحدة صباحًا، صادف الدكتور النعماني حالة طارئة في قسم النساء والتوليد، تتطلب تدخلًا جراحيًّا عاجلًا، وعلى الفور، بادر بالمشاركة مع الفريق الطبي في إجراء العملية، التي استمرت حتى الساعة الخامسة صباحًا، وأسهم بدوره المباشر في إنقاذ حياة المريضة.


شارك في إجراء العملية “الدكتور جمال شحاتة، الدكتور أحمد مصطفى، الدكتور فؤاد حسين، الدكتور هشام عبد الرازق، الدكتورة هند شلبي، الدكتورة مروة هنداوي، الدكتورة فاطمة محمد”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قسم النساء والتوليد قويسنا المركزى محافظة المنوفية مديرية الصحة بمحافظة المنوفية مستشفي قويسنا المركزي

مواد متعلقة

بالأسماء، محافظ المنوفية يصدر حركة محليات موسعة لنواب رؤساء المدن

تخصيص مبني الوحدة المحلية بكفر عشما بالمنوفية لصالح هيئة التأمين الصحي

جنايات المنوفية تقرر عرض سيدة أغرقت نجلها في البانيو على الطب النفسي

ضبط منشأة لتعبئة وتغليف المستلزمات الطبية بدون ترخيص في المنوفية

أحد ضحايا منصة الثراء المزيف بالمنوفية: بعت التوك توك وخسرت كل حاجة

انتشال جثة شاب مجهول الهوية بالمنوفية

حريق في حقل قمح بقرية اصطباري بالمنوفية

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنوفية

الأكثر قراءة

مظاهرات واستقالات وسحب شرعية، نهاية حكومة الدبيبة في ليبيا

أسوان تقترب من الخمسين، درجات الحرارة غدا السبت

شقيقة سعاد حسني ترد على بيان أسرة عبد الحليم حافظ: متجزأ ومش خطها

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025 (0-0)

بعد مجزرة الدبيبة، "النواب الليبي" يدين قمع المتظاهرين في طرابلس ويعلن بدء تشكيل حكومة جديدة

اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات اليوم بالدوري المصري، أبرزها موقعة الأهلي والبنك

غزل المحلة يقرر إقالة بابافاسيليو وجهازه الفني المعاون بعد فضيحة الجونة

90 جنيها تراجعا في سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

القصة الكاملة لإحالة سفاح المعمورة للجنايات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 17 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 17 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 17 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية