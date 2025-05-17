مدير إدارة المستشفيات يشارك في إنقاذ مريضة خلال جولة ليلية بمستشفى قويسنا بالمنوفية

شارك الدكتور مصطفى النعماني، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، طاقم العمل بمستشفى قويسنا المركزي في إنقاذ حياة مريضة، وذلك أثناء جولة تفقدية مفاجئة أجراها أمس الجمعة.

الانضمام لطاقم الجراحة

وأثناء مروره بالمستشفى في تمام الساعة الواحدة صباحًا، صادف الدكتور النعماني حالة طارئة في قسم النساء والتوليد، تتطلب تدخلًا جراحيًّا عاجلًا، وعلى الفور، بادر بالمشاركة مع الفريق الطبي في إجراء العملية، التي استمرت حتى الساعة الخامسة صباحًا، وأسهم بدوره المباشر في إنقاذ حياة المريضة.



شارك في إجراء العملية “الدكتور جمال شحاتة، الدكتور أحمد مصطفى، الدكتور فؤاد حسين، الدكتور هشام عبد الرازق، الدكتورة هند شلبي، الدكتورة مروة هنداوي، الدكتورة فاطمة محمد”.

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