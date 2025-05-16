جلسه مصرية لرائدات الأعمال بمنتدى قازان في روسيا الاتحادية

أدارت ريم صيام رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيسته بالغرفة التجارية بالإسكندرية جلسة بعنوان: “المرأة في الصناعات الإبداعية ومستقبل الاقتصاد البرتقالي”، وذلك بمنتدي كازان"روسيا والعالم الإسلامي" الذي عقد في مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية، والمنعقد حتى ١٨ مايو ٢٠٢٥.

وافتتح الجلسة نائبة رئيس البرلمان الروسي وحضرها من مصر كل من أكرم الشافعي رئيس غرفة الإسماعيلية ومساعد أمين صندوق اتحاد الغرف وخالد رضا رئيس غرفة البحر الأحمر وعبد الحليم علي العوامي عضو مجلس إدارة غرفة الإسماعيلية. ويهدف المنتدى الإسلامي في قازان، الذي عقد أول مرة عام 2009، إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي

وسلطت الجلسة الضوء على مفهوم الإقتصاد البرتقالي الذي يعني بمختلف الأعمال المرتبطة بالإبداع الفكري وتحويلها الي صناعات مستدامة. وضمت الجلسة الحوارية مجموعة من رائدات الاعمال من الدول الإسلامية اللائي يؤمن بأن الأفكار ثروة والمحتوى صناعة فتحولت أفكارهن إلى أصول اقتصادية وصناعات تولد فرصًا غير محدودة تسهم في الناتج المحلي وتخلق ملايين الوظائف فمنهن من شق طريق العالمية بإبداعتهن وصارت مشاهير الغناء في العالم يتألقن في استعراضاتهن بأزيائهن.

واستعرضت المتحدثات قصص نجاحهن، وناقشن دور الأزياء في الاقتصاد الحلال أو الإسلامي والإبداع الفني كمحرك اقتصادي ودبلوماسي وثقافي ، وآلية تمكين المرأة من خلال الإبداع وكيفية تحويل مهاراتهن لدر مليارات الدولارات. فمن المعروف أن الاقتصاد الإبداعي هو أحد المحركات الرئيسية لاقتصادات القرن الـ21 لأنه نموذج إنتاج تعتمد فيه السلع والخدمات على قيمتها الفكرية لأنها نتاج أفكار وخبرات مبدعيها.

وشاركت بالجلسة مجموعة من رائدات الأعمال المبدعات من روسيا والشرق الأوسط ضمت الكويت، سلطنة عمان، الامارات، المغرب، تاترستان إلي جانب مصر.

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