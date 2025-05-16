الإسماعيلي يتقدم على مودرن سبورت بهدف دون رد في الشوط الأول

تقدم الإسماعيلي بهدف دون رد على فريق مودرن سبورت في المباراة التي تقام على ملعب الإسماعيلي، وأحرز هدف الإسماعيلي لاعبه إيريك تراوري في الدقيقة 29.

شهد اللقاء سيطرة كاملة للإسماعيلي الذي أضاع ثلاث فرص محققه أصدمت كلها بالقائمين الأيمن والأيسر لكريم عماد حارس مودرن.

وشهد اللقاء إصابة حاتم سكر لاعب الإسماعيلي بإصابة بالغة ما أدى إلى استبداله في الدقيقة الرابعة من الشوط.

تشكيل مودرن سبورت أمام الإسماعيلي بالدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم عماد

خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق، أحمد مصطفى

خط الوسط: أحمد يوسف، محمد هلال، محمد مسعد، عبد الرحمن شيكا

هجوم: حسام حسن، ارنولد إيبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، أحمد أيمن، وليد فرج، معتز زدام، فيجيري، محمد اميسي، خالد رضا، محمد صبري، عبد الرحمن رشدان

تشكيل الإسماعيلي أمام مودرن سبورت بالدوري



حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: محمد عمار، محمد نصر، حاتم سكر، عماد حمدى

الوسط: محمد بيومى، مروان حمدى، عبد الرحمن الدح، إيريك تراورى، محمد خطارى

الهجوم: نادر فرج

البدلاء: عبد الله جمال، عبد الكريم مصطفى، على الملوانى، هشام محمد، أحمد الشيخ، محمد عبد السميع، محمد وجدى، إبراهيم عبد العال، عبد الله السعيد.

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