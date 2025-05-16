أعلن البنك الدولي استئناف برامجه لمساعدة سوريا بعد استخدام مدفوعات من قطر والسعودية لسداد متأخرات البلاد.

البنك الدولي يعلن استئناف برامجه لمساعدة سوريا

وأوضح البنك الدولي اليوم الجمعة، أنه سدد ديون سوريا المستحقة البالغة 15.5 مليون دولار بعد تلقي مدفوعات من السعودية وقطر، ما يجعل البلاد مؤهلة للتقدم بطلب للحصول على ملايين الدولارات في شكل منح لإعادة الإعمار ودعم الميزانية.

في إطار الدعم العربي، أعلنت المملكة العربية السعودية وقطر أنهما ستغطيان متأخرات سوريا لدى بنك التنمية المتعدد الأطراف، وهو ما سيجعلها مؤهلة لبرامج منح جديدة، وفقًا للسياسات التشغيلية للبنك.

وأضاف البنك الدولي، أنه حتى 12 مايو، لم يعد لسوريا أي أرصدة مستحقة لدى المؤسسة الدولية للتنمية، صندوق البنك لمساعدة أفقر بلدان العالم.

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