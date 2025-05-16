الجمعة 16 مايو 2025
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أخبار مصر

السكك الحديدية تقر زيادة 1000 جنيه لهؤلاء

قطار،فيتو
قطار،فيتو
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 قررت هيئة السكة الحديد زيادة رواتب  للمهندسين المعينين الجدد 1000جنيه، اعتبارا من شهر مايو الحالي طبقا للإعلان رقم ( السنة ۲۰۱۹ - ١ لسنة ٢٠٢٠ - ١ لسنة ٢٠٢١ - ١ لسنة ٣٠٣٣).

حيث وافق المهندس محمد عامر رئيس الهيئة على منح المهندسين والمعينين جدد مبلغ 1000 (ألف جنيه فقط لا غير ) تحفيزا لهم، وذلك خارج النصاب لصالح العمل وحسن سیره.

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المهندس محمد عامر لسكة الحديد للمهندسين لمهندسين هيئة السكة الحديد هيئة السكة

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