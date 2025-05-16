النيابة تكشف أماكن إخفاء سفاح المعمورة لـ جثث ضحاياه

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن الأماكن التي أخفي فيها المتهم المعروف إعلاميا ب سفاح المعمورة جثث ضحاياه.



وتبين ان المتهم قام بإخفاء جثة المجني عليه الأول، بدفنها داخل إحدى غرف مسكنه المستأجر، وأخفى جثماني زوجته والمجني عليها الثالثة، بدفنهما في مسكن آخر قام باستئجاره لهذا الغرض.

خلال التحقيقات، اعترف نصر الدين بأنه أقدم على قتل موكلته الحاجة تركية، بعد خلافات نشبت بينهما حول أتعاب قضية كان من المفترض أن يتولاها ولم يحضرها، مما أدى إلى شطبها.

وأشار القاتل إلى أن الضحية اتهمته ببيع قضيتها لسمسار عقارات كان قد اعتدى عليها، ورفضت إلغاء توكيله، مطالبة إياه بإعادة رفع القضية وتحمل جميع المصاريف.

صورة الحاجة تركية الضحية الثانية

وروى المتهم تفاصيل الجريمة قائلًا: "كانت تأتي إلى الشقة باستمرار للسؤال عن القضية، وفي المرة الأخيرة، عندما أخبرتها أنني لم أرفع الدعوى بسبب ظروف مادية، قامت بسبّي بأفظع الألفاظ، واتهمتني بالنصب، حاولت طردها لكنها رفضت الخروج قبل أن أذهب معها إلى المحكمة، فقمت بدفعها فسقطت على الأريكة، وعندما حاولت ضربي انهلت عليها بالركل والضرب بعنف حتى فقدت القدرة على المقاومة."

وأضاف القاتل أنه حاول إنهاء حياتها ضربًا لكنها لم تمت، فقام بجلب سكين من المطبخ وجرحها عدة مرات، ثم أمسك بشعرها وأسقطها أرضًا قبل أن ينحرها بسكين من رقبتها، مؤكدًا أنه ظل يضربها حتى فارقت الحياة.

دفن الضحية وسرقة أموالها



برر القاتل فعلته بالقول: "لم أقم بتعريتها أو تجريدها من ملابسها، حفاظًا على حرمة الجثة، وقمت بدفنها أسفل جثة زوجتي لأنني لم أستطع أن أضع فوقها أحدًا آخر، بعد ذلك، استرحت ساعتين ثم أغلقت الحفرة وأخذت بطاقة الفيزا الخاصة بها، حيث كان الرقم السري مكتوبًا عليها، وسحبت كل الأموال الموجودة في حسابها بمساعدة صُبحية."

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