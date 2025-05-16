السرقة وضائقة مالية وسلوكه السيئ، مفاجآت صادمة خلال التحقيق مع سفاح المعمورة

فجرت النيابة العامة مفاجآت خلال التحقيق مع المتهم المعروف إعلاميًا بـ سفاح المعمورة، المتهم بارتكاب واقعتَي قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنتَين بجنايتَي خطف بطريقَي التحايل والإكراه، وذلك بقصد تسهيل ارتكاب واقعتَي سرقة، فضلًا عن ارتكابه واقعة قتل زوجته المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ارتكب جرائمه بقصد السرقة لمروره بضائقة مالية، وأنه قتل زوجته المجني عليها الثانية خنقًا، خشية افتضاح أمره، بسبب تكرارها مواجهته بشأن شكوكها حول سلوكه.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أقدم على خطف موكلته المجني عليها الثالثة بطريقَي التحايل والإكراه، وذلك على إثر خلافات متعلقة بالعمل بينهما، ومن ثم قتلها عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وبقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزتها



خلال التحقيقات، اعترف نصر الدين بأنه أقدم على قتل موكلته الحاجة تركية بعد خلافات نشبت بينهما حول أتعاب قضية كان من المفترض أن يتولاها ولم يحضرها، مما أدى إلى شطبها.

وأشار القاتل إلى أن الضحية اتهمته ببيع قضيتها لسمسار عقارات كان قد اعتدى عليها، ورفضت إلغاء توكيله، مطالبة إياه بإعادة رفع القضية وتحمل جميع المصاريف.

صورة الحاجة تركية الضحية الثانية

وروى المتهم تفاصيل الجريمة قائلًا: "كانت تأتي إلى الشقة باستمرار للسؤال عن القضية، وفي المرة الأخيرة، عندما أخبرتها أنني لم أرفع الدعوى بسبب ظروف مادية، قامت بسبّي بأفظع الألفاظ، واتهمتني بالنصب، حاولت طردها لكنها رفضت الخروج قبل أن أذهب معها إلى المحكمة، فقمت بدفعها فسقطت على الأريكة، وعندما حاولت ضربي انهلت عليها بالركل والضرب بعنف حتى فقدت القدرة على المقاومة."

وأضاف القاتل أنه حاول إنهاء حياتها ضربًا لكنها لم تمت، فقام بجلب سكين من المطبخ وجرحها عدة مرات، ثم أمسك بشعرها وأسقطها أرضًا قبل أن ينحرها بسكين من رقبتها، مؤكدًا أنه ظل يضربها حتى فارقت الحياة.

دفن الضحية وسرقة أموالها

برر القاتل فعلته بالقول: "لم أقم بتعريتها أو تجريدها من ملابسها، حفاظًا على حرمة الجثة، وقمت بدفنها أسفل جثة زوجتي لأنني لم أستطع أن أضع فوقها أحدًا آخر، بعد ذلك، استرحت ساعتين ثم أغلقت الحفرة وأخذت بطاقة الفيزا الخاصة بها، حيث كان الرقم السري مكتوبًا عليها، وسحبت كل الأموال الموجودة في حسابها بمساعدة صُبحية."

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