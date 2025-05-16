رئيس اتحاد الدواجن: الصناعة تشهد ازدهارا ولا صحة لنفوق 30% من إنتاج المزارع

نفى المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن ما تم تداوله من تصريحات منسوبة للاتحاد بشأن نفوق 30% من الدواجن في كامل المزارع بالمحافظات، وسوء حالة المتبقى من دواجن في المزارع حتى الآن.

وأكد العناني في تصريحات خاصة أن صناعة الدواجن تشهد طفرة خلال الفترة الأخيرة بعد أن تجاوزت مرحلة ارتفاع أسعار الأعلاف وصعوبة تدبير الدولار التي عانت منها قبل عام ونصف من الآن، وذلك بفضل التعاون المستمر مع الحكومة التي تمكنت من حل الأزمة، وتوفير أجواء من الاستقرار، إتاحة الفرصة أمام صناعة الدواجن للنمو مؤخرًا.

وقال إن التصريحات المنسوبة للاتحاد هي رأي شخصي وفردي لنائب رئيس الاتحاد المهندس ثروت الزيني وهي تصريحات لا تمت للواقع بصلة، حيث تشهد الصناعة الآن توسعات كبيرة في كافة القطاعات، وهو ما أدى إلى وفرة في الإنتاج هبطت بأسعار الدواجن خلال اسبوع واحد من 95 جنيها للكيلو إلى 88 جنيهًا للكيلو، وهو ما يؤكد أن حالة صناعة الدواجن في مصر جيدة وفي تقدم نحو الأفضل.

ولفت إلى أن هناك طلب متزايد مؤخرا على الدواجن بسبب استقرار الأسعار وأن منتجي الدواجن حققوا أرباحا كبيرة وغير مسبوقة خلال العام الجاري بسبب حالة النمو التي تعيشها الصناعة الأن.

وشدد العناني على أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة الخدمات البيطرية يقوموا بادوارهم على أكمل وجه في دعم صناعة الدواجن خاصة فيما يتعلق بالدعم الفني للموقف الوبائي داخل المزارع، لافتًا إلى أن حدوث أي حالات نفوق بشكل واسع تحدث وبشكل فردي فقط في المزارع العشوائية التي لا تتبع معايير الأمان الحيوي اللازمة لحماية قطعانها من النفوق.

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