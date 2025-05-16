الجمعة 16 مايو 2025
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ثقافة وفنون

رصدته الكاميرا يتجول بشوارع فيصل، أين اختفى نجم أديني عقلك؟

الفنان مصطفي درويش،
الفنان مصطفي درويش، فيتو

 اتسعت دائرة الفنانين الذين قل ظهورهم في أعمال درامية بالسينما والتلفزيون، خلال الأعوام الماضية، إلا أن صورة بعضا من جيلي السبعينيات والثمانينيات مازالت محفورة في أذهان عدد من هؤلاء النجوم.

ومن هؤلاء النجوم،  نجم برنامج أديني عقلك، الذي  يعد أيقونة برامج المقالب لدى الجمهور المصري. 

ورصدت كاميرا “فيتو” الفنان مصطفى درويش أثناء تجوله في شوارع فيصل وهو يشتري “الخبز”. 

ويتساءل عدد من الجمهور أين اختفى هذا الفنان صاحب الوجه المألوف؟ والذي شارك في العديد من الأعمال عقب ظهوره اللافت  في برنامج أديني عقلك؟.

 

الفنان مصطفى درويش مصنف فنان كوميدي وقدم العديد من الأدوار وهو مواليد 1969، وبدأ نشاطه الفني في بداية التسعينات من خلال المسرح ومن أبرز أدواره هي “فرج شديد فرج”المنقول من الأرياف إلى القاهرة في فيلم (أشرف حرامي)، ومن أشهر أعماله مسرحية شارع محمد علي، ومسلسل مبروك جالك قلق.

 

وبالرغم من مشاركته عام 2009 في فيلم علقة موت مع الراحل ممدوح فرج، وحسين مملوك، وشمس، طارق عبدالحليم، غسان مطر، إلا أن الفيلم لم يكتب له النجاح واختفى سريعا. ولم يعد أحد يرى شيئا من أعماله ويبدو أيضا أنه اختفي ضمن مجموعة من الفنانين الذين غيبتهم قلة الأعمال وربما نسيان المنتجين والمخرجين لهم، ومن هؤلاء الفنان مصطفى درويش.

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