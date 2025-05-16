دعاء الجمعة لرد الضال وعودة الأشياء المفقودة

دعاء الجمعة يرغم أنه لم ترد سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة وهيئة معينة للدعاء برد الضالة وعودة الأشياء المفقودة إلا أنه يظل للدعاء يوم الجمعة أهمية خاصة، وللمسلم أن يدعو يوم الجمعة بأي صيغة شاء وتيسرت له،لرد الضالة وعودة الأشياء المفقودة لما ليوم الجمعة من فضل، وعليه أن يتحرى الدعاء في السجود في الصلاة أو عقب التشهد فهو أمر مشروع، وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء الجمعة برد الضالة وعودة الأشياء المفقودة فإلي التفاصيل.

دعاء الجمعة لرد الضالة وعودة الأشياء المفقودة

فضل الدعاء يوم الجمعة

الدعاء يوم الجمعة؛ هي إحدى وصايا الرسول صلّى الله عليه وسلّم للدعاء المستجاب ففي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: (أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذَكَرَ يَومَ الجُمُعَةِ، فَقالَ: فيه سَاعَةٌ، لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وهو قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ الله تعالى شيئًا، إلَّا أعْطَاهُ إيَّاهُ وأَشَارَ بيَدِهِ يُقَلِّلُهَا).

آداب الدعاء لله

هناك آداب للدعاء لله أولها الحرص على الوضوء قبل الدعاء، ثم النية من القلب، التوجه نحو القبلة والتوسل بالأعمال الصالحة.

أوقات الدعاء

هناك أوقات محببة للدعاء أرشدنا إليها الرسول صلي الله وعليه وسلم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ النبيّ قال: (لا يُرَدُّ الدُّعاءُ بينَ الأذانِ والإقامةِ)، وكذلك عند رَفع الأذان؛ لِما ورد عن الإمام مسلم عن أبي هريرة، رضي الله عنه، (إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ أدْبَرَ الشَّيْطانُ له ضُراطٌ، حتَّى لا يسمع التأذين، فإذا قُضِيَ التَّأْذِينُ أقْبَلَ حتَّى إذا ثُوِّبَ بالصَّلاةِ أدْبَرَ حتَّى إذا قُضِيَ التَّثْوِيبُ).

الدعاء في جوف ومنتصف الليل؛ ففي الحديث عن النبيّ- صلّى الله عليه وسلّم-: (تُفتَحُ أبوابُ السماءِ نصفُ الليلِ، فينادي مُنادٍ: هل من داعٍ فيُستجابُ له؟ هل من سائلٍ فيُعطَى؟ هل من مكروبٍ فيُفرَّجُ عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوةٍ إلا استجاب اللهُ له، إلا زانيةً تسعى بفَرْجِها، أ وعَشَّارًا)، وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-: (يَنْزِلُ رَبُّنا تَبارَكَ وتعالى كل لَيْلَةٍ إلى السَّماءِ الدُّنْيا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فيَقولُ: مَن يَدْعُونِي فأسْتَجِيبَ له، مَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَن يَسْتَغْفِرُنِي فأغْفِرَ له).

الدعاء المأثور لعودة الشيء المفقود

ورد دعاء يدعو به صاحب الشيء المفقود رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة عن ابن عمر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضالة أنه كان يقول: اللهم راد الضالة وهادي الضلالة أنت تهدي من الضلالة اردد علي ضالتي بعزتك وسلطانك. فإنها من عطائك وفضلك..

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف موقوفا من قول ابن عمر قال: «فِي الضَّالَّةِ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيَتَشَهَّدُ وَيَقُولُ: «يَا هَادِيَ الضَّالِّ، وَرَادَّ الضَّالَّةِ ‌ارْدُدْ ‌عَلَيَّ ‌ضَالَّتِي بِعِزَّتِكَ وَسُلْطَانِكَ فَإِنَّهَا مِنْ عَطَائِكَ وَفَضْلِكَ».

أدعية لمناداة الله لعودة الأشياء المفقودة:

- اللهم راد الضالة، هادي الضلالة، تهدي من الضلال رد علي ضالتي بعزك وسلطانك، فإنها من فضلك وعطائك

- بسم الله يا هادي الضلال وراد الضالة اردد على ضالتي بعزتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك.

- اللهم رب الضالة هادي الضالة، تهدي من الضلالة، رد على ضالتي بقدرتك وسلطانك.

- اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين ضالتي.

- اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لاحد فيه منَه ولا في الاخرة عليه تبعه ورد إلى ضالتي برحمتك يا ارحم الراحمين.

- أسألك بنور وجهك الذي ملء أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء (تسمي حاجتك) لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني.

- اللهم إن كان رزقي في السماء فانزله وان كان في بطن الارض فأخرجه وان كان بعيدا فقربه وان كان عسيرا فيسره وان كان قليلا فأكثره وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعالًا لما يريد.

دعاء رد الغائب الحي (الزوج أو الابن أو الزوجة الضالة)

"اللهم إني استودعتك "الاسم" في كل مكان غابت عنه عيني، اللهم احفظه حفظًا يليق بعظمتك، اللهم احفظه من كل سوء وأبعد عنه كل شر وهونها عليه يا الله".

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"اللهمّ إنك إله في السماء، وإله في الأرض، وعدل فيهما، وأنت الهادي من الضلالة، وترد الضالة، رد علي غائبي، فإنه من رزقك وعطاياك لنا، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى أهل بيته".

"اللهم إنك تهدي من الضلالة وتنجي من العمى وترد الغائب فصل على محمد وإله واغفر لي ورد غائبي".

"اللهم يا من رديت يوسف لأبيه وموسى لأمه ردَّ كل غائب لأهله سالمًا إنك على كل شيء قدير".

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"اللهم يا كاشف العجائب ويا رادَ كل غائب اللهم رده سالمًا إلى أهله وأحبابه اللهم احفظه من كل مكروه".

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"اللهم إني أسألك فلا تردني خائبًا فلا خاب من أنت مولاه اللهم احفظ عبدك "الاسم" بحفظك فهو غائب عن عين أهله ومحبيه اللهم رده اليهم عاجلًا غير أجل سالمًا معافى، إنك على كل شيء قدير".

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"اللهم لنا غائب اللهم رده لنا كما رددت يوسف ليعقوب يا الله ورده لأهله وابنه ووطنه عاجل غير اجل آمين".

"اللهم اخلف على كل غائب بخير اللهم رده لأهله وأفرحهم بعودته سالمًا معافًا يا رب إنهم في حال لا يعلمه إلا أنت يا عظيم".

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"اللهم رد غائبنا لنا، اللهم من كان غائبًا فرده إلى أهله وأمه ومن كان أسيرًا ففك أسره ويسّر له امره وأقر عين أمه به يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير، اللهم رده لنا وأقر عين أمه وأبيه ومحبيه بعودته يا رب".

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"اللهم احفظ كل غائب اللهم رده إلى أهله وأحبابه اللهم لا تريهم فيه ما يكرهون".

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"اللهم احفظ لي غائبًا تراه ولا أراه ربي أستودعك إياه فاحفظه بعينك التي لا تنام اللهم رده لي سالمًا غانمًا يا رب العالمين".

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"اللهم اخلف على كل غائب بخير، اللهم رده لأهله وأفرحهم بعودته سالمًا معافًا يا رب إنه في حال لا يعلمه إلا أنت يا عظيم".

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"يا ربي إن لي "صله القرابة" عزيز علي مكانه في القلب والروح أغلى من الذهب وأحن من الأم على رضيعها إنه غائب يا رب رده إلينا مرفوع الرأس واحفظه أينما كان".

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"يا رب احميه من الفزع والحزن والألم واحفظه من شرهما رده لنا يا كريم، اللهم أفرغ علينا صبرًا وبشّرنا بعودته".

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"لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم طمّن قلبي وريحني اللهم اغفر لي وارزقني يا رب العالمين اللهم رده لي عاجلًا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام فانك سميع عليم".

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"يا هادي الضالّة ورادَّ الضالّة أسألكَ بعزّتكَ وسُلطانكَ أن تصلي على محمدٍ وآل محمد وأن ترُدّ عليَّ فقيدي وغائبي يا رب العالمين، إنك أنت العليم بمكانه فرده لي سالمًا معافًا يا عزيز يا كريم".

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"يا رب إنك تعلم كم ذقت من المر فعجّل علي برحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا رب رده إليَّ وردنا لبعض فإنك وحدك أعلم بما في صدري وأعلم بحالي يا عزيز يا جبار، اللهم إنك قادر علي كل شي فرده لي برحمتك يا غفور يا رحيم".

دعاء الجمعة لرد الضالة وعودة الأشياء المفقودة

دعاء رد الضالة وسورة الضحى

انتشر في الآونة الأخيرة أنه من أضاع شيئا فليقرأ سورة الضحى وبإذن الله يجد ضالته بسبب قوله تعالى (ولسوف يعطيك ربك فترضى)، الا ان بعض العلماء قالوا ان هذا الامر لم يرد مطلقا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد دليل دامغ على صحته.

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