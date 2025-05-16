التعليم العالي: معهد تيودور بلهارس يحتفي بتكريم أوائل طلبة التمريض بالجيزة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية دعم البحث العلمي والارتقاء ببرامج التعليم الفني والصحي.

وأوضح أن رعاية الموهوبين والمتفوقين في كافة المجالات العلمية، تمثل أولوية قصوى لتحقيق رؤية مصر 2030 في إطار إستراتيجية الدولة لبناء كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة التحديات التنموية المستقبلية، مؤكدًا أن مصر تمتلك كوادر شابة قادرة على الابتكار والمنافسة، وستكون عناصر فاعلة في تطوير كافة القطاعات ومن بينها، مجال التمريض والرعاية الصحية.

وفي هذا الإطار، نظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث حفل تكريم أوائل طلبة مدارس ومعاهد التمريض التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة، وذلك لدعم التميز الأكاديمي والبحثي وتعزيز مكانة مهنة التمريض كركن أساسي في المنظومة الصحية.

وثمن الدكتور أحمد عبد العزيز القائم بأعمال مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، جهود المعهد في إعداد كفاءات تمريضية متميزة تسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية، معربًا عن تقديره العميق للدور الحيوي للتمريض في دعم المنظومة الصحية الوطنية، داعيًا الطلاب إلى الالتزام بقيم الإخلاص والرحمة في تعاملهم مع المرضى، مؤكدًا أن الرعاية الصحية تبدأ من منظومة تمريض واعية تتحلى بروح المسؤولية والإنسانية.

تكريم الطلاب الأوائل على مستوى محافظة الجيزة

وشهد الحفل تكريم الطلاب الأوائل على مستوى محافظة الجيزة في تخصص التمريض، طالبات المعهد الفني للتمريض التابع لمعهد تيودور بلهارس لفوزهن بالمركز الثاني في المسابقة المحلية التي نظمتها مديرية الشئون الصحية بالجيزة، وذلك تقديرًا لأدائهن المتميز والتدريب العملي المكثف الذي تلقينه تحت إشراف أساتذة متخصصين.

وحضر الحفل، الدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، الدكتورة أسماء همام، مدير إدارة التدريب بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، الدكتور عمر صبري، الأمين العام لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، الدكتورة حسناء إبراهيم جبر، مدير المعهد الفني للتمريض بالمعهد، وممثلون عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإدارة العامة للمعاهد الفنية الصحية.

وتضمن الحفل عروضًا فنية ووطنية تخللها تكريم للمشرفين والأساتذة الذين ساهموا في إنجاح المسابقة، إضافة إلى تكريم المدارس والمعاهد الفائزة، وكذلك منح شهادات تقديرية للطلاب المتميزين.

مديرية الشئون الصحية بالجيزة

ومن جانبها أشادت الدكتورة أسماء همام، مدير إدارة التدريب بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، بالتعاون البناء بين وزارتي الصحة والتعليم العالي لتحسين مخرجات التعليم التمريضي.

واختتم الحفل بالتأكيد على مواصلة دعم البحث العلمي والابتكار في مجال التمريض، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية والطبية، وإطلاق مبادرات جديدة لتدريب وتأهيل كوادر تمريضية وفقًا للمعايير الدولية.

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