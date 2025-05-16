ضمن الموجة 26، إزالة 16 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والبناء المخالف بنجع حمادي

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، برئاسة حسين الزمقان، جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي الدولة ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية، خاصة حالات البناء بدون ترخيص.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بشأن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وفي إطار أعمال الموجة 26 لإزالة مخالفات البناء.

نتائج حملات الإزالة في قري قنا

وأسفرت الحملات، عن إزالة عدد 16 حالة تعدٍ بالبناء المخالف بزمام قريتي "الغربي بهجورة" و"السلامية"، حيث تم إزالة 9 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة تُقدّر بـ3225 مترًا مربعًا بقرية الغربي بهجورة، بالإضافة إلى حالتين بمساحة 375 مترًا مربعًا على أراضٍ زراعية مملوكة ملكية خاصة بالقرية ذاتها، فضلًا عن إزالة 5 حالات تعدٍ بقرية السلامية على أراضي زراعية مملوكة ملكية خاصة، بإجمالي مساحة بلغت 875 مترًا مربعًا.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، أن التعديات التي تم التعامل معها شملت مباني وأسوارًا مقامة بالطوب الأبيض والأحمر، بالإضافة إلى أدوار أرضية وعلوية شيدت باستخدام الخرسانة المسلحة، مؤكدًا أن جميع الإزالات نفذت حتى مستوى سطح الأرض، بما يضمن عدم تكرار المخالفة.

وشدد "الزمقان" على أن الحملات مستمرة تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا، بعدم التهاون في مواجهة أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة ميدانية على مدار الساعة لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها فورًا، تطبيقًا للقانون وحفاظًا على هيبة الدولة وحقوقها.

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