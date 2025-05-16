الموجة 26، إزالة 24 حالة تعدي على أراضي الدولة والزراعة بقنا

نجحت جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، شمال محافظة قنا بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية العركي، في تنفيذ حملة موسعة لإزالة التعديات.

أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في قنا

جاء ذلك في إطار أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة حق الشعب والتصدي لكافة أشكال التعدي، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

وتحت إشراف تاج جلال أبو سداح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وبمشاركة نواب رئيس المركز، والقيادات الأمنية، والإدارة الزراعية، في تأكيد واضح على التنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، بما يضمن تنفيذ الإزالات بكل حزم ودون تهاون.

وأسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 1400 متر مربع، إلى جانب إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية الخاصة، بمساحة تقدر بـ10 قراريط و5 أسهم، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع استنزافها في غير الأغراض المقررة.

وقد تم تنفيذ جميع قرارات الإزالة حتى مستوى سطح الأرض، في رسالة حاسمة تؤكد جدية الدولة في فرض سيادة القانون، وأن لا تهاون مع أي مخالفات أو تعديات.

من جانبه، أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، استمرار حملات الإزالة خلال الأيام المقبلة، تنفيذًا لخطة الدولة الشاملة في مواجهة التعديات واسترداد حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.



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