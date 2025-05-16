الجمعة 16 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فتاة تنهي حياتها بمادة سامة في قنا

إسعاف
إسعاف

أنهت فتاة حياتها، اليوم الجمعة، إثر تناول مادة سامة في إحدى قرى مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي. 

تفاصيل الواقعة في قنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بمصرع فتاة بمادة سامة داخل قرية تابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين أن الفتاة تبلغ من العمر 22 عامًا، أنهت حياتها بتناول مادة سامة خوفًا من أسرتها بعد بيعها مصوغات ذهبية خاصة بوالدتها دون علمهم، في إحدى قرى مركز أبوتشت. 

وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابوتشت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مديرية أمن قنا مركز شرطة ابوتشت مستشفي ابوتشت

مواد متعلقة

محافظ قنا يترأس الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي لدعم جهود التنمية المحلية

محافظ قنا يبحث مع وفد "الهابيتات" إعداد خطة استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية

محافظ قنا: تعزيز التعاون الدولي لتحويل دندرة إلى وجهة سياحية ريفية

مصرع شخص صدمه قطار في قنا

الأكثر قراءة

بعد الحكم بإيداعه بدار رعاية، محمد رمضان يعرض التصالح مع أسرة زميل نجله

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة لصالح المصريين

التفاصيل الكاملة لأزمة جهاز ريفيرو في الأهلي

حال الاستئناف، 3 سيناريوهات تنتظر نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم بإيداعه في دار رعاية

الفلسطينيون والقمة العربية!

ميدو يشن هجومًا حادًا على مسئولي الكرة المصرية، اعرف التفاصيل

أول تعليق من إكرامي على قرارات لجنة التظلمات

وسام أبو علي يوجه صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة البنك

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

42 جنيها أعلى سعر لكيلو السكر في الأسواق اليوم الجمعة

كم سعر القصدير اليوم الجمعة؟

48 ساعة جحيم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة وغدا السبت

المزيد

انفوجراف

مبابي يكتب التاريخ في موسمه الأول بقميص ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع تكبيرات العيد في المنام وعلاقته بزوال الهموم

هل يجوز للنساء وضع "ميك أب" خفيف وواقي الشمس أثناء الحج؟ أمينة الفتوى تجيب

عادات المشركين في الأضحية بالجاهلية، محمد سيد طنطاوي يتحدث عن شعائر الحج

المزيد
الجريدة الرسمية