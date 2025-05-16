فتاة تنهي حياتها بمادة سامة في قنا

أنهت فتاة حياتها، اليوم الجمعة، إثر تناول مادة سامة في إحدى قرى مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي.

تفاصيل الواقعة في قنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بمصرع فتاة بمادة سامة داخل قرية تابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين أن الفتاة تبلغ من العمر 22 عامًا، أنهت حياتها بتناول مادة سامة خوفًا من أسرتها بعد بيعها مصوغات ذهبية خاصة بوالدتها دون علمهم، في إحدى قرى مركز أبوتشت.

وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.