الجمعة 16 مايو 2025
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طلاب ودبلوماسيون يشاركون في حملة تنظيف شاطئ ستانلي احتفالًا بيوم أوروبا البيئي (صور)

حملة نظافة شاطئ ستانلي،
حملة نظافة شاطئ ستانلي، فيتو

شهد شاطئ ستانلي بالإسكندرية، صباح اليوم، حملة بيئية لتنظيف الشاطئ بمشاركة واسعة من طلاب المدارس الدولية والدبلوماسيين والمسؤولين التنفيذيين، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بيوم أوروبا للحفاظ على البيئة، بالتعاون بين القنصلية الفرنسية والمعهد الفرنسي بالإسكندرية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي ومحافظة الإسكندرية ووزارة البيئة.

مبادرة بيئية لتعزيز الوعي بالتلوث البلاستيكي

وشاركت القنصل العام لفرنسا بالإسكندرية، لينا بلان، في نشاط تنظيف الشاطئ، مؤكدة أن الفعالية تأتي ضمن مبادرة "تنظيف الشواطئ" التي أطلقتها القنصلية والمعهد الفرنسي، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ودعم رسمي من الجهات المحلية.

ووصفت بلان المبادرة بأنها "خطوة فريدة من نوعها تهدف إلى مواجهة التلوث البلاستيكي وتعزيز الوعي البيئي لدى الأجيال الشابة، من خلال التفاعل المباشر مع البيئة البحرية".

تعليم وتفاعل لحماية التنوع البيولوجي

المبادرة استقطبت طلابًا من مدارس ناطقة بالفرنسية والإنجليزية والألمانية، إلى جانب طلاب المعهد الفرنسي، حيث شاركوا في تنظيف الشاطئ قبل الانضمام إلى ورشة عمل توعوية تناولت أهمية حماية الأحياء المائية، وطرق الحد من تلوث المحيطات.

كما أوضحت بلان أن الهدف لا يقتصر على النظافة الفعلية، بل يمتد ليشمل تجربة تعليمية تفاعلية تساعد الطلاب على فهم دورة حياة البلاستيك وأثره المدمر على الكائنات البحرية.

وفي ختام حديثها، وجهت القنصل الفرنسي الشكر لمحافظة الإسكندرية والإدارة المركزية للسياحة والمصايف على جهودهم في تسهيل تنظيم الفعالية، مشيدة بالتعاون المثمر في دعم المبادرات البيئية المشتركة.

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شاطئ ستانلي ​الاتحاد الاوروبي قنصل قرنسا حملة نظافة شاطئ ستانلي

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