برونو فيرنانديز لاعب الموسم في مانشستر يونايتد

حصل برونو فرنانديز على جائزة السير مات باسبي لأفضل لاعب في مانشستر يونايتد في الموسم للمرة الرابعة، مساويًا الرقم القياسي.

برونو أفضل لاعب في مانشستر يونايتد

وفاز فرنانديز بالجائزة بعد تصويت الجماهير، نظرًا لمساهماته الفردية الرائعة خلال الموسم. على الرغم من صعوبة موسم مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن فرنانديز كان لاعبًا ملهمًا، حيث ساهم في 38 هدفًا (19 هدفًا و19 تمريرة حاسمة) في 54 مباراة وهذه هي ثاني أفضل حصيلة موسمية له منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد في عام 2020.

وقبل نهائي الدوري الأوروبي يتطلع الجميع في مانشستر يونايتد إلى تحقيق نتيجة إيجابية في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء المقبل ضد توتنهام لحصد اللقب.

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