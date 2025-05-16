الجمعة 16 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برونو فيرنانديز لاعب الموسم في مانشستر يونايتد

برونو فيرنانديز
برونو فيرنانديز

حصل برونو فرنانديز على جائزة السير مات باسبي لأفضل لاعب في مانشستر يونايتد في الموسم للمرة الرابعة، مساويًا الرقم القياسي.

برونو أفضل لاعب في مانشستر يونايتد 

وفاز فرنانديز بالجائزة بعد تصويت الجماهير، نظرًا لمساهماته الفردية الرائعة خلال الموسم. على الرغم من صعوبة موسم مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن فرنانديز كان لاعبًا ملهمًا، حيث ساهم في 38 هدفًا (19 هدفًا و19 تمريرة حاسمة) في 54 مباراة وهذه هي ثاني أفضل حصيلة موسمية له منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد في عام 2020.

وقبل نهائي الدوري الأوروبي يتطلع الجميع في مانشستر يونايتد إلى تحقيق نتيجة إيجابية في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء المقبل ضد توتنهام لحصد اللقب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإنجليزي الممتاز برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد نهائي الدوري الاوروبي

مواد متعلقة

قائمة المرشحين لجائزة مدرب الموسم في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

سون يتعرض لمحاولة ابتزاز من سيدة والشرطة تتدخل

آرسنال يكشف عن قميص الموسم الجديد 2025-2026 (صور)

الأكثر قراءة

بعد الحكم بإيداعه بدار رعاية، محمد رمضان يعرض التصالح مع أسرة زميل نجله

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة لصالح المصريين

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 16 مايو 2025

وسام أبو علي يوجه صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة البنك

نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر بالقاهرة (بث مباشر)

ميدو يشن هجومًا حادًا على مسئولي الكرة المصرية، اعرف التفاصيل

أخبار مصر: مصير صادم لنجل محمد رمضان بعد قرار المحكمة، رعب من انفجار شمسي، عودة كورونا، قصة ابتزاز مدرب كرة شهير لفتاة

ذروة الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

42 جنيها أعلى سعر لكيلو السكر في الأسواق اليوم الجمعة

كم سعر القصدير اليوم الجمعة؟

48 ساعة جحيم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة وغدا السبت

المزيد

انفوجراف

توصيات لجنة التظلمات بشأن أزمة القمة 130 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عادات المشركين في الأضحية بالجاهلية، محمد سيد طنطاوي يتحدث عن شعائر الحج

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم الصلاة على النبي بعد التلبية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية