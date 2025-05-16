الجمعة 16 مايو 2025
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رياضة

برشلونة يكشف برنامج احتفاليته بالثلاثية المحلية

برشلونة
برشلونة

قرر نادي برشلونة الإسباني، برئاسة خوان لابورتا، الاحتفال مع جماهير الفريق الكتالوني بالتتويج بالثلاثية المحلية التي شملت الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر المحلي.

وذكر الموقع الرسمي لنادي برشلونة، أنه حان وقت الاحتفال بموسم 2024 /2025 التاريخي، بعد التتويج بكأس السوبر الإسباني وكأس الملك، أحرز البارسا لقبه الـ28 في الدوري الإسباني.

وأضاف أنه احتفالًا بهذا الإنجاز، سينظم البارسا اليوم الجمعة، ابتداءً من الساعة السادسة مساءً (بتوقيت وسط أوروبا الصيفي)، موكب النصر الذي سيجوب شوارع مدينة برشلونة بمشاركة اللاعبين والجهاز الفني والجماهير.

وأشار الموقع إلى أن المسيرة ستنطلق من بوابة الدخول رقم 13 في سبوتيفاي كامب نو، وستنتهي عند نصب قوس النصر في حدود الساعة 9:30 مساءً.

وأوضح الموقع أن الاحتفالات  ستستمر حتى يوم الأحد، حيث يخوض نادي برشلونة مباراته الأخيرة على أرضه هذا الموسم ضد فريق فياريال.

وستُقام احتفالية كبرى في ملعب لويس كومبانيس الأوليمبي تتضمن عروضًا موسيقية، ألعابًا نارية، ومفاجآت عديدة، أبرزها تسليم كأس الدوري الإسباني للفريق أمام جماهيره.

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