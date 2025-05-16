حملة أمنية على الخارجين عن القانون في قنا

شنت مديرية أمن قنا، حملة أمنية كبرى لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية في قرية أبودياب مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

وكانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من رجال المباحث بشن حملة أمنية بالتنسيق مع قوات الأمن العام وقوات الأمن المركزي لضبط عنصر إجرامي خطير هارب من عدة قضايا قتل وسرقة وبلطجة وأعوانه في قرية أبودياب.

وأسفرت الحملة عن مصرع العنصر الإجرامي ش، وشقيقه من أعوانه هارب من عدة قضايا قتل وسرقة وبلطجة وتسبب في قطع الكهرباء عن قريته عدة مرات، خلال محاولة القبض عليهما بادرا بإطلاق الأعيرة النارية على قوات الأمن فلقيا مصرعهما.

وتم التحفظ على المضبوطات ونقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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