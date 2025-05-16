بعد الحكم بإيداعه بدار رعاية، محمد رمضان يعرض التصالح مع أسرة زميل نجله

شهدت الساعات الماضية تطورات، غير متوقعة في أزمة شجار نجل الفنان محمد رمضان وطفل آخر في أحد الأندية.

وقررت محكمة جنح الطفل بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، إيداع نجل الفنان محمد رمضان في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، دون تحديد المدة، في واقعة الاعتداء على زميله داخل أحد الأندية الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر.

في هذا السياق، كشف مصدر مقرب من “رمضان”، حقيقة التفاوض مع أسرة زميل نجله، للتنازل عن القضية مقابل تقديم مبلغ مادي، وصل إلى مليون جنيه.

وأكد المصدر، أن المفاوضات جاءت من جانب رمضان، في محاولة لإنهاء الخلاف سريعًا، وذلك بعد تغيبه هو ونجله عن حضور الجلسة في المحكمة، فيما حضرت والدة المجني عليه، ضحية نجل محمد رمضان، أولى جلسات المحاكمة.

وأفاد دفاع الطفل المتهم بأن نجل محمد رمضان تعرض لوعكة صحية مساء أمس بعد علمه بجلسة محاكمته اليوم.

وطالب دفاع نجل الفنان محمد رمضان بتأجيل أولى جلسات محاكمته في اتهامه بالاعتداء على زميله داخل أحد النوادي، نظرًا لمرض موكله بعد علمه بوجود جلسة لمحاكمته.

وكانت سيدة اتهمت نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء على ابنها بالضرب، فى مدينة 6 أكتوبر أثناء اللعب، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

في سياق آخر، يواصل محمد رمضان تصوير أحدث أفلامه "أسد"، وينتمي لنوعية الأعمال التاريخية، حيث تدور أحداثه في عام 1280، إبان عصر المماليك، حين قاد العبيد ثورة ضد الجيش العباسي.

الفيلم من إخراج محمد دياب، وتأليف خالد دياب وشيرين دياب ومحمد دياب، ويشارك في بطولته ماجد الكدواني، رزان جمال، وكامل الباشا، وأحمد خالد صالح، وأحمد عبد الحميد وعلي قاسم.

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