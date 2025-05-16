الجمعة 16 مايو 2025
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أخبار مصر

وزير الزراعة: إنشاء مصنع لإنتاج لقاحات الدواجن بقدرة 200 مليون جرعة

وزير الزراعة، فيتو
وزير الزراعة، فيتو

بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع إحدى كبرى الشركات الكورية العاملة في مجال إنتاج وصناعة اللقاحات البيطرية، الاستثمار في مجال صناعة لقاحات الدواجن في مصر، وذلك بحضور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة.

 التيسيرات اللازمة لتشجيع الاستثمار في مصر


وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء، حرص القيادة السياسية على تقديم كافة أشكال الدعم اللازم للشركات الراغبة في تنفيذ استثمارات حقيقية تلبي احتياجات السوق المحلية وإتاحة فرص للتصدير، وكذلك تقديم كل التيسيرات اللازمة لتشجيع الاستثمار في مصر، وخاصة فيما يتعلق بالمجال الزراعي والأنشطة المرتبطة به، لافتا إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات هامة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين، فضلا عن إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية الهامة.


وأشار فاروق إلى أن القطاع الزراعي مليء بالفرص الاستثمارية الكبرى، كما أن قطاع الدواجن وإنتاج اللقاحات البيطرية من الفرص الهامة والواعدة في الاستثمار، نظرا لأهمية هذا القطاع وارتباطه بالأمن الغذائي، وتوفير البروتين من أصل حيواني.


وأكد وزير الزراعة، أن مصر تملك العديد من الخبرات في هذا المجال، وان الوزارة ستقدم كافة الخبرات الفنية من خلال  التعاون مع معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لمركز البحوث الزراعية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتنسيق المشترك، فضلا عن التأكد من مطابقة الإجراءات وتذليل العقبات في هذا الأمر.

نقل الخبرات الكورية في مجال إنتاج اللقاحات البيطرية


وقال فاروق أن تلك الفرصة من شأنها أيضا توفير فرص عمل للشباب، من خلال نقل الخبرات الكورية في مجال إنتاج اللقاحات البيطرية وتقديم المزيد من التقنيات التكنولوجية الحديثة، إضافة إلى أن إنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات البيطرية في مصر،  يمكن أن يساهم في فتح آفاق أكبر للتوسع في التصدير إلى دول المنطقة وأفريقيا، بحيث تكون مصر هي السوق الرئيسي في هذا المجال بالمنطقة.


ومن جانبها استعرضت الشركة الكورية خبراتها السابقة في هذا المجال، والتي تمتد لأكثر من 50 عاما، في إنتاج العديد من اللقاحات البيطرية للماشية والدواجن، بواقع 85 منتج،  معربة عن تطلعها لتوسيع فرص استثماراتها في مصر، لإنشاء مصنع تصل قدرته الإنتاجية إلى 200 مليون جرعة، وخاصة أن مصر من الدول الهامة في هذا المجال، كذلك خبرتها في إنتاج البيض المخصب الخالي من المسببات المرضية.


وأشار مسئولو الشركة أيضا إلى إمكانية التعاون مع المعاهد البحثية المصرية ذات الخبرة في هذا المجال،  لمواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال، بحيث يتم تدريب وتأهيل العاملين وصقل مهاراتهم وتنميتها، ويكون هناك فرصة لتبادل ونقل الخبرات الحديثة في هذا المجال لمصر.


ووجه وزير الزراعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات، بالتنسيق مع الشركة، وبحث فرص التعاون وتذليل العقبات، لتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج.
 

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