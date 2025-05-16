تحذيرات خاصة لمطربي المهرجانات بسبب كليبات اليوتيوب

قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، من وضع معايير جديدة وخاصة، لمؤدي المهرجانات، في الساعات الماضية، بسبب بعض الكليات التى أثارت الجدل في الأونة الأخيرة.

في هذا السياق، كانت أبرز التحذيرات، هو عدم ظهور إيحاءات جنسية، أو استخدام أسلحة بيضاء أو نارية، بخلاف رفض النقابة، للترويج لأغاني للمخدرات، من خلال أغاني المهرجانات، التي انتشرت في الآونة الأخيرة.

على الجانب الآخر، كانت نقابة المهن الموسيقية، قد أصدرت قرار عاجل، بإيقاف، مؤدي المهرجانات “حمو بيكات”، بعد تداول فيديو له وهو يغني أغنية اعتبر أن فيها "إساءة" لمؤسسات الدولة.

وكان “بيكا” قد علق على القرار على صفحته على "فيسبوك": "صدر قرار بإيقافي من قِبل نقابة المهن الموسيقية وتحويلي للتحقيق. وبطبيعة الحال، فإنني أحترم هذا القرار الصادر عن النقابة والتزم به تمامًا. لكنني أرجو من النقيب المحترم، أستاذي الفنان الكبير مصطفى كامل، أن يُصدر قرارًا مماثلًا بحق كل مطرب يؤدي الأغنية نفسها، وأن يتم التحقيق معهم جميعًا كما حدث معي تماما".

وأضاف: "أنا أؤدي هذه الأغنية بشكل طبيعي، ولم أقصد بها المعنى الذي فهمه البعض أو تم الترويج له، أو غير ذلك من الكلام غير المنطقي الذي تداوله البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع: "المقصود من كلمات الأغنية هو أن الأم تخاف على ابنها وتساعده، مثل أي أم في الدنيا. وهذه الأغنية "موال" قديم جدًّا، ولم يكن الهدف منها أبدا الإساءة لمؤسسات الدولة، ولا يجرؤ أحد على ذلك. أنا ابن هذا الوطن".

وختم حمو بيكا منشوره بالقول: “أؤكد احترامي الكامل لنقابة المهن الموسيقية وجميع قراراتها، كما أُعبر عن احترامي العميق لكل مؤسسات الدولة”.

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