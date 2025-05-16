الجمعة 16 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الرئيس الأمريكي يرزق بحفيده الحادي عشر من صهره اللبناني

تيفاني ترامب وزوجها
تيفاني ترامب وزوجها اللبناني مايكل بولس، فيتو

أعلنت تيفاني ترامب، ابنة الرئيس دونالد ترامب، ولادة طفلها الأول، وهو الحفيد الحادي عشر للرئيس الأمريكي.


ورزق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحفيد جديد، بعدما أنجبت ابنته تيفاني ترامب طفلها الأول من زوجها رجل الأعمال اللبناني مايكل بولس.

وأكدت تيفاني، البالغة من العمر 31 عامًا، الخبر عبر حسابها على منصة "إكس"، مرفقة صورة لقدمي المولود، وكتبت: "مرحبًا بك في هذا العالم يا ابننا العزيز، ألكسندر ترامب بولس. حبنا لك لا يوصف! شكرًا لأنك أضأت حياتنا بقدومك".

وولد الطفل يوم الخميس 15 مايو، وأطلقوا عليه اسم ألكسندر ترامب بولس.

ويعد ألكسندر الحفيد الحادي عشر لترامب، الذي سبق وأعلن نبأ حمل ابنته خلال خطاب ألقاه في إحدى الفعاليات العام الماضي، إذ أشاد حينها بوالد زوج تيفاني، مسعد بولس، رجل الأعمال اللبناني والمستشار الحالي في البيت الأبيض.

ويظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الثانية بشكل منتظم مع أحفاده.

يذكر أن تيفاني ومايكل بولس تزوجا في حفل فاخر أقيم في منتجع ماري لاجو في ولاية فلوريدا في شهر نوفمبر 2022، بحضور عائلي ورسمي كبير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تيفانى ترامب الرئيس دونالد ترامب ابنة الرئيس دونالد ترامب الحفيد الحادي عشر للرئيس الأمريكي رجل الأعمال اللبناني مايكل بولس ألكسندر الحفيد الحادي عشر لترامب

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2025

بعد إيداع ابن الفنان بدار رعاية، أول تعليق من والد ضحية الاعتداء من نجل محمد رمضان

انفجار شمسي قوي يضرب الأرض اليوم وخبير يكشف حجم الضرر المتوقع ويحذر هؤلاء

بحسب نص القانون، ماذا يعني الحكم بإيداع نجل الفنان محمد رمضان في دار رعاية؟

توقعات صادمة لخبير قانوني عن مدة بقاء نجل محمد رمضان في دار الرعاية

محكمة الطفل تقرر إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية بعد تعديه على طفل في نادٍ بأكتوبر

خبير لوائح: احتمالات بإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر اليوم من المحكمة الرياضية الدولية

ترتيب مجموعة التتويج في الدوري المصري بعد قرار لجنة التظلمات

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من صفعة إلى دار الرعاية.. محطات في قضية اتهام نجل محمد رمضان بالتعدي على طفل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 16 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية