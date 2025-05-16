الرئيس الأمريكي يرزق بحفيده الحادي عشر من صهره اللبناني

أعلنت تيفاني ترامب، ابنة الرئيس دونالد ترامب، ولادة طفلها الأول، وهو الحفيد الحادي عشر للرئيس الأمريكي.



ورزق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحفيد جديد، بعدما أنجبت ابنته تيفاني ترامب طفلها الأول من زوجها رجل الأعمال اللبناني مايكل بولس.

وأكدت تيفاني، البالغة من العمر 31 عامًا، الخبر عبر حسابها على منصة "إكس"، مرفقة صورة لقدمي المولود، وكتبت: "مرحبًا بك في هذا العالم يا ابننا العزيز، ألكسندر ترامب بولس. حبنا لك لا يوصف! شكرًا لأنك أضأت حياتنا بقدومك".

وولد الطفل يوم الخميس 15 مايو، وأطلقوا عليه اسم ألكسندر ترامب بولس.

ويعد ألكسندر الحفيد الحادي عشر لترامب، الذي سبق وأعلن نبأ حمل ابنته خلال خطاب ألقاه في إحدى الفعاليات العام الماضي، إذ أشاد حينها بوالد زوج تيفاني، مسعد بولس، رجل الأعمال اللبناني والمستشار الحالي في البيت الأبيض.

ويظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الثانية بشكل منتظم مع أحفاده.

يذكر أن تيفاني ومايكل بولس تزوجا في حفل فاخر أقيم في منتجع ماري لاجو في ولاية فلوريدا في شهر نوفمبر 2022، بحضور عائلي ورسمي كبير.

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