وزير التعليم محمد عبد اللطيف يتخذ قرارات جريئة لدعم معلمي الحصة ورفع كفاءة العملية التعليمية

الوزير ينتصر للمعلمين بقرار تاريخى.. رفع سن التقديم لمسابقة معلمي الحصة إلى 45 عاما

المسابقة تنطلق فى يونيو المقبل وتستوعب الكفاءات وتعيد الاعتبار لأهل المهنة

عبد اللطيف يعمل على قدم وساق لترجمة رؤى القيادة السياسية على أرض الواقع



في خطوة تعكس التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتقدير جهود معلمي الحصة وسد العجز في الكوادر التدريسية، أعلن الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربيةوالتعليم، عن رفع الحد الأقصى لسن المتقدمين في مسابقة شغل وظائف "معلم مساعد" من معلمي الحصة إلى 45 عامًا، جاء هذا القرار بالتنسيق مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث تم الاتفاق على فتح باب التقديم للمسابقة خلال شهر يونيو المقبل.



وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، من خلال دعم الكوادر التدريسية المؤهلة وتقدير جهودهم في بناء مستقبل التعليم في مصر.

ويعكس هذا القرار توجه الوزارة الواضح نحو إعادة الاعتبار للمعلم كركيزة أساسية في العملية التعليمية، حيث لم تعد جهود المعلمين تقابل بالتجاهل أو التهميش، بل بات هناك من يحنو عليهم ويقدر دورهم الحقيقي في بناء الأجيال، وشهدت الفترة الأخيرة تحولات جوهرية في تعامل الوزارة مع قضايا المعلم، بدءً من تحسين أوضاعهم، ومرورا بتوفير فرص التعيين العادل، وصولا إلى إشراكهم في عملية الإصلاح التعليمي من موقع الشريك لا المتلقي.



وفى هذا الإطار أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذا الإجراء يهدف إلى استيعاب أكبر عدد من معلمي الحصة الأكفاء، تقديرا لدورهم المهم في سد العجز في صفوف المعلمين خلال الفترات الماضية، موضحا أن المسابقة مخصصة فقط لمن سبق لهم العمل كمعلمين بالحصة لدى الوزارة، والمسجلين بقاعدة البيانات المخصصة لذلك. وستقوم الوزارة بتنقيح كشوف المتقدمين التي سيوافيها بها الجهاز عقب إغلاق باب التقديم للتأكد من وجود أسمائهم ضمن قاعدة بيانات معلمي الحصة.



ويعمل الوزير محمد عبد اللطيف، على قدم وساق لترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى واقع ملموس، واضعا المعلم في قلب العملية التعليمية، ومؤكدا أن إصلاح التعليم لا يكون إلا برد الاعتبار لمن يحمل شعلة المعرفة في الفصول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.