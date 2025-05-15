الوحدة يقترب من الهبوط بعد خسارته أمام القادسية 3-1 بالدوري السعودي

الدوري السعودي، حقق فريق القادسية الفوز على ضيفه الوحدة بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر دوري روشن السعودي.

أهداف مباراة القادسية والوحدة وترتيب الفريقين

تقدم الوحدة عن طريق أوديون إيغالو في الدقيقة 29، ورد القادسية بالتعادل عن طريق كاميرون بويرتاس في الدقيقة 43.

وعاد القادسية لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 86 من عمر المباراة عن طريق كاميرون بويرتاس من جديد مسجلًا ثاني أهدافه، ويزيد الفارق أوباميانج بالهدف الثالث مع الدقيقة 97، لتنتهي المباراة بفوز القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورفع الفوز رصيد القادسية إلى 65 نقطة ليحتل المركز الثالث في ترتيب دوري روشن، بينما ازدادت معاناة الوحدة باحتلال المركز الخامس عشر وتجمد رصيده عند 32 نقطة.

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