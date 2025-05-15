الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الوحدة يقترب من الهبوط بعد خسارته أمام القادسية 3-1 بالدوري السعودي

القادسية والوحدة،
القادسية والوحدة، فيتو

الدوري السعودي، حقق فريق القادسية الفوز على ضيفه الوحدة بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر دوري روشن السعودي.

أهداف مباراة القادسية والوحدة وترتيب الفريقين

تقدم الوحدة عن طريق أوديون إيغالو في الدقيقة 29، ورد القادسية بالتعادل عن طريق كاميرون بويرتاس في الدقيقة 43.

وعاد القادسية لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 86 من عمر المباراة عن طريق كاميرون بويرتاس من جديد مسجلًا ثاني أهدافه، ويزيد الفارق أوباميانج بالهدف الثالث مع الدقيقة 97، لتنتهي المباراة بفوز القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورفع الفوز رصيد القادسية إلى 65 نقطة ليحتل المركز الثالث في ترتيب دوري روشن، بينما ازدادت معاناة الوحدة باحتلال المركز الخامس عشر وتجمد رصيده عند 32 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القادسية الوحدة الدوري السعودي دوري روشن السعودي دوري روشن

مواد متعلقة

الشباب يفوز على الرياض 3-1 في الدوري السعودي

غياب بنزيما، تشكيل اتحاد جدة أمام الرائد في مباراة حسم الدوري السعودي

بث مباشر مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي للمحترفين 2025

الأكثر قراءة

لجنة التظلمات تصدر القرار النهائي في أزمة قمة الأهلي والزمالك

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة

بث مباشر مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الإفريقية |تحت 20

بث مباشر مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي للمحترفين 2025

رد فعل عاجل من الزمالك بعد قرار لجنة التظلمات بشأن القمة

حال ثبوت إدانته، خبير قانوني يكشف عقوبات رمضان صبحي المنتظرة بعد أداء طالب الامتحان بدلا منه

عصام كامل يكشف عن تصريح مهين من ترامب لدول الخليج (فيديو)

صفقات مالية لا اقتصادية، عصام كامل يكشف الهدف الخفي من زيارة ترامب للخليج (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مسابقة تعيين معلمي الحصة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم تمشيط الشعر أثناء الإحرام

علي جمعة يكشف مفاجآت عن توثيق الصحابة للسنة

علي جمعة: 114 ألف صحابي رأوا النبي و1.5% من الصحابة رووا السنة

المزيد
الجريدة الرسمية