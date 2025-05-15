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أخبار مصر

هذه المناطق تحت سيطرة الرمال والأتربة غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

تتعرض البلاد إلى رياح مثيرة للرمال والأتربة بالتزامن مع موجة شديدة الحرارة تؤثر على البلاد الجمعة والسبت المقبلين، حيث تصل الحرارة للأربعينات بالقاهرة وتتجاوزها بجنوب الصعيد.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا وتحذر من شبورة كثيفة على هذه المناطق

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الأربعاء 14-5-2025

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد وذلك على فترات متقطعة.


أعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة، حيث تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة  يسود طقس  شديد الحرارة على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وعلى الجنوب، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى:  27

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة الصغرى:27

 

يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد

 

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