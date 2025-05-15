بث مباشر مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الإفريقية |تحت 20، تقدم بواية فيتو خدمة بث مباشر مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما والتي تقام على الأراضي المصرية، في إطار الدور نصف النهائي من المسابقة المؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب والتي تجري في تشيلي.

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وتنطلق مباراة مصر ضد المغرب في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وسيتم نقلها عبر قناة بي إن سبورتس 6.

شاهد بث مباشر مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الإفريقية

شاهد بث مباشر مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الإفريقية |تحت 20، تقدم بواية فيتو خدمة بث مباشر مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما والتي تقام على الأراضي المصرية، في إطار الدور نصف النهائي من المسابقة المؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب والتي تجري في تشيلي.

وتخطى منتخب مصر للشباب نظيره غانا في دور الثمانية، بينما تخطى منتخب المغرب عقبة منتخب سيراليون في ربع النهائي.

أرقام منتخب مصر للشباب قبل مواجهة المغرب

بدأ منتخب الشباب مباريات البطولة بفوز ثمين 1-0 على جنوب أفريقيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى، قبل أن يتلقى خسارة مباغتة 1-4 أمام سيراليون.

وتعادل منتخب الشباب سلبيا مع زامبيا، قبل أن يختتم دور المجموعات بالانتصار 1-0 على تنزانيا.

والتقى المنتخب المصري مع نظيره الغاني بدور الثمانية، حيث عجز عن الحفاظ على تقدمه 2-0، عقب إدراك النجوم السوداء التعادل 2-2 قبل نهاية الوقت الأصلي، ليستمر الوضع حتى الوقت الإضافي، وحسمت ركلات الترجيح تأهل المصريين للدور قبل النهائي لأمم أفريقيا عقب فوزهم 5-4.

وبعد ضمان تأهلها للمرة التاسعة في كأس العالم تحت 20 سنة، تطمح مصر للوصول إلى النهائي السادس في أمم أفريقيا.

ومن بين الفرق المتأهلة إلى قبل النهائي، استقبلت شباك مصر أكبر عدد من الأهداف (6)، بينما سجل لاعبوها 5 أهداف، متفوقة على نيجيريا، التي أحرزت 3 أهداف فقط.

ويبلغ معدل نجاح تسديدات لاعبي منتخب مصر 10%، وهو أعلى من معدل المنتخب النيجيري، الذي بلغ 6.98% بين المنتخبات الصاعدة لقبل النهائي، ومع ذلك، يتصدرون نسبة نجاح التصديات بنسبة 76.7%، وقد فازوا في 247 مواجهة ثنائية وهو أعلى معدل بين الفرق المتأهلة لهذا الدور.

كما حافظ عبد المنعم تامر، حارس مرمى مصر، على نظافة شباكه في 3 مباريات.

موعد مباراة نهائي أمم أفريقيا للشباب

وتقام مباراة نهائي أمم أفريقيا للشباب يوم 18 مايو الجاري بستاد القاهرة الدولي.

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