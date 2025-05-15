الخميس 15 مايو 2025
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محافظات

إزالة 16 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنقادة في قنا

إزالة 16 حالة تعد
إزالة 16 حالة تعد على أملاك الدولة

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، غرب محافظة قنا، برئاسة المهندس ياسر حمادي، جهودها المكثفة لمواجهة البناء المخالف وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المخالفين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بشأن التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستمرارًا لأعمال الموجة 26 لإزالة التعديات.

أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقنا

وقد شهدت قرية طوخ التابعة لمركز نقادة تنفيذ حملة إزالة موسعة، أسفرت عن إزالة عدد 15 حالة تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، شملت مبانٍ مقامة بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة 2500 متر مربع بدون ترخيص، إلى جانب إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة تقدر بـ 3 أفدنة (نحو 12600 متر مربع).

وفي السياق ذاته، نفذت الوحدة المحلية لقرية البحري قمولا، برئاسة أحمد البتيتي، وبمتابعة ميدانية من أحمد سلمى، نائب رئيس المركز، حالة إزالة فورية لتعدٍّ جديد على أرض أملاك دولة، تمثل في إقامة غرفة وسملات خرسانية على مساحة 600 متر مربع، بالمخالفة للقوانين المنظمة.

ومن جانبه، أكد المهندس ياسر حمادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، أن هذه الإزالات تأتي في إطار الحفاظ على هيبة الدولة، مؤكدًا على استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة من قِبل رؤساء الوحدات القروية لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتعدين.

كما تُهيب الوحدة المحلية بالمواطنين الالتزام بالقوانين وعدم الشروع في أي أعمال بناء دون ترخيص أو التعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، حرصًا على عدم التعرض للمساءلة القانونية.

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إزالة 16 حالة تعد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الموجة 26 لإزالة التعديات قنا قرية طوخ نقادة

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