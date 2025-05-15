الخميس 15 مايو 2025
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وزيرة التنمية المحلية: الانتهاء من مقابلات المتقدمين للوظائف القيادية خلال الأسبوع المقبل

جانب من المقابلات،
جانب من المقابلات، فيتو

 ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الخميس، لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية لاختيار المتقدمين على بعض الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام الوزارة، وذلك وفقًا للإعلان رقم (1) لسنة 2024 على عدد 17 وظيفة.

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وتضم لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عضوية كل من د. رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق والدكتور طارق الحصري استشاري التطوير المؤسسي والخبير بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه من المقرر أن تنتهي المقابلات الشخصية للمتقدمين على الإعلان خلال الأسبوع القادم للذين تم فحص ملفاتهم وتنطبق عليهم الشروط وقدموا المستندات الخاصة بالمسابقة، وكذا اختبارهم في مركز تقييم القدرات والمسابقات الالكتروني بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه يتم خلال المقابلات التعرف علي التاريخ الوظيفي للمتقدمين وخبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها بالديوان العام للوزارة ومدي درايتهم ببطاقة الوصف الوظيفى لتلك الوظائف لاختيار أفضل وأكفأ العناصر المتقدمة.

وكانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت عن حاجتها لشغل 17 وظيفة قيادية شاغرة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة عن طريق التعيين وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك بالمستوي الوظيفى ( الممتاز – العالى – مدير عام ) ومن بين تلك الوظائف: الوكيل الدائم للوزارة ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية وعدد من مديري العموم بالوزارة.

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الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية المدير التنفيذي للاكاديمية الوطنية للتدريب الوظائف القيادية مركز تقييم القدرات والمسابقات

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