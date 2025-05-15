مدير تعليم قنا يشهد تكريم طالبتي مدرسة محمود بكري الإعدادية الفائزتين بمسابقة مناهضة التدخين (صور)

شهد هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا فعاليات تكريم ملك أحمد وهاجر محمد طالبتي مدرسة محمود بكري الإعدادية التابعة لإدارة قنا التعليمية والحاصلتين على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في منافسات مسابقة مناهضة التدخين والمخدرات بحسب ما أعلنه مستشار التربية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم.

أقيمت فعاليات التكريم بقاعة المؤتمرات بالمدرسة وشمل تكريم المنصة كلًا من هبة يوسف مدير المدرسة واسماء عبد الرحمن الأخصائي الاجتماعي المشرف على خطة وبرنامج البحث المقدم، وذلك تقديرا لدعمهن مشاركة وتفوق الطالبات وتنفيذ خطة التربية الاجتماعية بالإدارة التعليمية، ومنحت المكرمات شهادات التقدير ومكافأة مالية تشجيعًا وتحفيزًا لهن.

وأشاد مدير تعليم قنا في كلمته بما حققته المدرسة من تميز يوضح أنها تطبق معايير النجاح وصولًا للإجادة من المعلم والطالب والإدارة، وأثنى على دور مؤسسة بكري التي قدمت مثلًا رائعًا في تكريم النماذج المجتهدة والمخلصة من الإدارة وهيئة التدريس والطالبات لتحقيق أسمى آيات المشاركة المجتمعية ودعم الأنشطة والبرامج المتميزة بالتعليم.

الجدير بالذكر أن مسابقة مناهضة التدخين والمخدرات التي خاضت المدرسة منافساتها على مستوى الإدارة ومن ثم المديرية قد أقيمت تحت إشراف سومية عبد الفتاح مدير عام الشئون التربوية وقيمها الدكتور سيد مرزوق الموجه العام للتربية الإجتماعية واللجنة المعنية من التوجيه.

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