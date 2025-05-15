الخميس 15 مايو 2025
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حوادث

حجز الاستئناف المقدم من عضو سابق بحزب شهير على حكم حبسه 3 سنوات بقضية اختطاف واحتجاز

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، حجز الاستئناف المقدم من ر. ش، عضو سابق بحزب شهير، على حكم حبسه 3 سنوات في قضية اختطاف واحتجاز أ. ج.، للنطق بالحكم في دور انعقاد شهر يونيو المقبل.

 

قضية اختطاف واحتجاز 


جاء قرار المحكمة بعد جلسة استمعت خلالها إلى مرافعة المستشار بهاء أبو شقة، دفاع المتهم، الذي طالب ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه، مشيرًا إلى ضعف الأدلة، واعتماد الحكم الابتدائي على أقوال مرسلة، وفق وصفه.

 

كما قررت المحكمة إخلاء سبيل ر. ش. على ذمة القضية.

 

تعود وقائع القضية إلى مطلع العام الجاري، حين أُلقي القبض على المتهم وعدد من الأشخاص، بعد اتهامهم باختطاف واحتجاز أ. ج.، العضو السابق بالحزب ذاته، على خلفية خلافات حزبية وشخصية، أسفرت عن إجبار المجني عليه على تسجيل اعتذارات مصورة تحت التهديد.

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