حملة موسعة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والزراعة بقنا ضمن الموجة 26

شهد مركز ومدينة قنا تنفيذ حملة موسعة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وضمن المرحلة الحالية من الموجة السادسة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

نتائج حملات قنا

وقد جاءت الحملة بقيادة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، وبمشاركة رجال الشرطة، ونواب رئيس المدينة، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، وذلك في إطار تكامل الجهود التنفيذية والأمنية لضبط المخالفات وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم.

وأسفرت الحملة عن إزالة 11 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بقرية المحروسة، بمساحة إجمالية بلغت 2200 متر مربع، إلى جانب إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية دندرة، بمساحة قدرها 6 قراريط و14 سهمًا، وذلك في ظل التزام واضح بالتعامل الفوري مع أي تعديات.

ويأتي ذلك في ظل اهتمام الدولة بإعادة الانضباط إلى منظومة البناء، وحماية الموارد الطبيعية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة، التي تضع الحفاظ على الأراضي الزراعية والأملاك العامة ضمن أولوياتها الوطنية.

من جانبه، أكد أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الحملات مستمرة بشكل يومي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، مشددًا على أن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واجب وطني لا يقبل التهاون أو التراخي، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين دون تمييز أو استثناء.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى فرض سيادة القانون، وصون الرقعة الزراعية، والتصدي لأي محاولات للاستيلاء على أراضي الدولة أو البناء المخالف، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة، ويصون حقوق الأجيال القادمة.

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