إزالة 23 حالة بناء مخالف بمركز أبو تشت في قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، شمال محافظة قنا حملة مكبرة لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة عدد 23 حالة تعدٍ بالبناء المخالف بمناطق متفرقة بنطاق المركز.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بضرورة التصدي الحازم لكافة صور التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتنفيذًا لخطة الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء العشوائي.

ومن جانبه قال سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، إن الحملة استهدفت مناطق الكرنك وعزبة البويه التابعة للوحدة المحلية لقرية القارة، حيث تم تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المختصة، مؤكدًا أن الحملة حققت نتائج ملموسة في استعادة هيبة الدولة وفرض سيادة القانون.

وأضاف "تمساح" أن حالات التعدي التي تم إزالتها شملت 15 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة، تم البناء عليها بشكل غير قانوني باستخدام الخرسانة المسلحة، دون تقنين أو ترخيص، بمساحة إجمالية بلغت 6945 مترًا مربعًا، و8 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية مملوكة ملكية خاصة، تم البناء عليها بدون الحصول على تراخيص أو تصالح، بمساحة 8 قراريط و20 سهمًا، بالإضافة إلى 3 حالات تعدٍ زراعي تم رصدها ضمن وارد المتغيرات المكانية، بمساحة إجمالية بلغت 6 قراريط.

اتخاذ الإجراءات القانونية بقنا

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، إلى أن جميع حالات التعدي التي تم التعامل معها تمثل مخالفة صريحة للقانون، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتسليم المواقع خالية من أية تعديات.

وأكد "تمساح" أن الوحدة المحلية لن تتهاون في مواجهة أي تعديات جديدة، حيث يتم المتابعة الميدانية المستمرة، ورصد أي مخالفات من خلال منظومة المتغيرات المكانية، مشددًا على أن الحملات مستمرة تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بهدف الحفاظ على مقدرات الدولة وضمان حق الأجيال القادمة.



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